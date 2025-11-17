องค์กรด้านจิตเวชจับมือจัดงาน “วันผู้สูญเสียบุคคลใกล้ชิดจากการฆ่าตัวตายนานาชาติ” ครั้งที่ 6 สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้ยังอยู่

ท่ามกลางสถิติการฆ่าตัวตายในไทยที่ยังคงน่าเป็นห่วง องค์กรด้านจิตเวชหลายภาคส่วนจับมือร่วมสร้าง “พื้นที่แห่งความเข้าใจ” ให้กับผู้ที่สูญเสียบุคคลใกล้ชิดจากการฆ่าตัวตาย ซึ่งมักต้องเผชิญความเศร้า ความรู้สึกผิด และคำถามที่ติดอยู่ในใจยาวนาน โดยปีนี้เตรียมจัดงาน “วันผู้สูญเสียบุคคลใกล้ชิดจากการฆ่าตัวตายนานาชาติ ครั้งที่ 6” ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
องค์การอนามัยโลกประเมินว่า การฆ่าตัวตายหนึ่งครั้งสร้างผลกระทบต่อผู้คนรอบตัวอย่างน้อย 6 คน และทำให้มีผู้ได้รับผลสะเทือนทางอารมณ์มากกว่าร้อยคน ครอบครัวและคนใกล้ชิดจำนวนมากต้องเผชิญภาวะสูญเสียที่ยากจะพูดถึง ขณะที่โครงการ TALKTOTHEDEAD และ LISTEN WITH HEART ของสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย อำนวยการสร้างโดยคุณสาธิต จันทร์ทวีวัฒน์ รวมถึงกลุ่มบำบัด “PRAKARN Model Group Psychotherapy for Survivors of Suicide Loss” ต่างมีบทบาทสำคัญในการเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับงานประจำปีครั้งนี้ จัดโดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทย สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เครือข่ายด้านสุขภาพจิต และไอคอนสยาม เพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้สูญเสียได้เรียนรู้ พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกิจกรรมเสวนา เวิร์กชอปเยียวยาจิตใจ และกิจกรรมกลุ่มย่อย HOPE
งานจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.30–17.00 น. ณ ห้องประชุม 3–4 ชั้น 7 ไอคอนสยาม เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี หน้างานจำนวน 80 ที่นั่ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริลักษณ์ ไชยสิทธิ์ โทร. 081-923-0162 พร้อมการสนับสนุนจาก ผศ.(พิเศษ) นพ.ปราการ ถมยางกูร นายกสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทย
งานนี้หวังเป็นแรงพลังให้ผู้สูญเสียได้ค้นพบความหมายใหม่ของการ “ดำเนินต่อไป” และช่วยสร้างสังคมที่เข้าใจผู้สูญเสียอย่างแท้จริง