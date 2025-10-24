"ทูพ็อยนต์มิวเซียม" ปล่อยฟรีอัปเดต 6.0 เพิ่มคอลแล็บ Vampire Survivors!

SEGA ปล่อยฟรีอัปเดต 6.0 ของ "ทูพ็อยนต์มิวเซียม" เกมซิมูเลชันบริหารพิพิธภัณฑ์สุดเพี้ยน เพิ่ม POI ใหม่ ๆ ที่สามารถขุดพบของจัดแสดงซึ่งเป็นการคอลแล็บกับเกม Vampire Survivors พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้
ในอัปเดตฟรี 6.0 นี้ หากทำ 2★ ในเมเมนโตไมล์ได้สำเร็จ จะปลดล็อกรอยแยกเพื่อออกสำรวจแผนที่สำรวจใหม่ที่เป็นคอลแล็บโบเรชันกับเกม Vampire Survivors ขึ้นมา
จากโลกของ Vampire Survivors จะมี POI ใหม่ ได้แก่ "ป่าคลั่ง", "ห้องสมุดเลี่ยมลาย" และ "อภิมหาวิหาร" ให้ผู้เล่นได้ค้นหา พร้อมทั้งสามารถครอบครองของจัดแสดงใหม่ๆ กว่า 10 ชนิดที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้ เช่น "อุปกรณ์ปกรณัม" และ "โบราณวัตถุดิจิเวิร์ส" เป็นต้น
อุปกรณ์ปกรณัมอย่าง "กระเทียม" และ "น้ำแห่งนักบุญ" สามารถนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้ตามปกติ นอกจากนี้ หากนำไปติดตั้งให้กับพนักงาน ก็จะมอบโบนัสพิเศษให้กับทีมสำรวจ หรือใช้ในการปราบเหล่าร้ายที่พบระหว่างการสำรวจได้อีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น ในห้องสมุดเลี่ยมลาย จะสามารถได้รับของจัดแสดงหมวดหมู่ย่อยใหม่ที่เรียกว่า "โบราณวัตถุ" ซึ่งมอบผลพิเศษต่างๆ เช่น การเพิ่ม XP ให้กับพนักงาน เมื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ จะทำให้ตัวละคร "โพ แรตโช" จาก Vampire Survivors มาเยี่ยมชมในฐานะ VIP
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงอื่น ๆ เพื่อให้เกมเล่นได้สะดวกและสนุกยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถซื้อเกม "ทูพ็อยนต์มิวเซียม" ได้บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/two-point-museum/en/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*