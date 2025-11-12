หัวใจแห่งความจงรักภักดี วันเดียว 4,207 คน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระพันปีหลวง กทม. รวมพลังเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วน ดูแลประชาชนอย่างครบวงจร
วานนี้ (11 พ.ย. 68) ที่ศูนย์อำนวยการสนามหลวง เขตพระนคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว และนายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามการดำเนินงานประจำวันในส่วนของกรุงเทพมหานคร ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
สำหรับช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงที่ 1 เวลา 08.00 - 10.45 น.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 - 16.45 น.
ช่วงที่ 3 เวลา 17.45 - 18.30 น.
ช่วงที่ 4 เวลา 19.45 - 21.00 น.
โดยกรุงเทพมหานครได้เปิดให้ประชาชนเข้าจุดพักคอยตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนถึงเวลา 21.00 น. ซึ่งในวันนี้ ณ เวลา 21.00 น. มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ จำนวน 4,207 คน
ทั้งนี้ เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกอย่างรอบด้าน ทั้งการจราจร การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์คอยแนะนำจุดบริการ จุดพักคอย และเส้นทางเข้าออกอย่างเป็นระบบ พร้อมบริการน้ำดื่ม และห้องสุขา
อีกทั้งยังได้จัดเตรียมรถวีลแชร์และรถกอล์ฟสำหรับให้บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกราบถวายบังคมได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ด้านการเดินทาง ได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคม จัดรถ ขสมก. 16 เส้นทาง รวมทั้งเรือข้ามฟากและเรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการรับ–ส่งฟรี และร่วมกับ กสทช. และ NT เปิดให้บริการสายด่วน 1818 โทรฟรี เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ทั้งเรื่องเส้นทาง การแต่งกาย เวลาเข้ากราบ และการร่วมบริจาคสิ่งของหรืออาหาร ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีจุดบริการยืม–คืนเครื่องแต่งกายสุภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่แต่งกายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ที่จะมากราบถวายบังคมพระบรมศพ โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำหรือขาว) เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น งดเสื้อคอกลม งดแขนกุด งดกางเกงหรือกระโปรงสั้น งดกางเกงหรือกระโปรงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้น ส่วนนักเรียน/นักศึกษาควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบ