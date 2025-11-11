UNPKFC เข้าพบเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย เพื่อกระชับความร่วมมือด้านเยาวชนและการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (United Peace Keepers Federal Council – UNPKFC) และประธานระดับโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมสหประชาชาติ โคเชลล่า วัลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา United Nations Associations of Coachella Valley, California Chapter, U.S.A. (UNA-USA) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายธาน บาฮาดูร์ โอลี (H.E. Mr. Dhan Bahadur Oli) เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยสหพันธ์เนปาล ประจำราชอาณาจักรไทย และผู้แทนถาวรประจำ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนจาก สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านเอกอัครราชทูต และได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกัน อาทิ การศึกษา การพัฒนาเยาวชน และโครงการส่งเสริมสันติภาพ ความยั่งยืน และนวัตกรรม
คณะฯ ยังได้มีเกียรติกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เข้าร่วมงาน Global Leadership Summit 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ณ กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ โดยได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น แสดงถึงความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตเนปาลในการสนับสนุนและร่วมมือกับภารกิจของ UNPKFC อย่างต่อเนื่อง
การประชุมสุดยอดผู้นำโลกในครั้งนี้ จะเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้นำระดับโลก นักการทูต และผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง เสริมสร้างความร่วมมือ และสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนสันติภาพ ความยั่งยืน และนวัตกรรม
สำหรับปี 2569 UNPKFC ยังคงมุ่งมั่นขยายโครงการด้านการศึกษา การเสริมศักยภาพเยาวชน และการบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ที่เท่าเทียม และเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคต
ผ่านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง UNPKFC และสถานเอกอัครราชทูตเนปาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสะพานแห่งความเข้าใจและมิตรภาพ เพื่อสันติภาพและความรุ่งเรืองร่วมกันของโลก