เสิร์ฟความสดใส “In The 8ight” ปล่อยซิงเกิ้ล“เฮ้ยแกร”จัดเต็มความน่ารัก

มีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมด! สำหรับ “เฮ้ยแกร” (Hey You) ซิงเกิ้ลเปิดตัวสาว ๆ ผู้ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายแห่งบ้าน “In The 8ight” รายการเรียลลิตี้เกิร์ลเลิฟ Survival ที่เตรียมตกหัวใจแฟนคลับทั้งประเทศเร็ว ๆ นี้ ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 เพลงนี้ถ่ายทอดความสดใสผ่านเสียงร้องที่แตกต่างแต่ลงตัว ฟังแล้วเหมือนมีเพื่อนสนิทคอยอยู่ข้าง ๆ มาพร้อม MV ที่เต็มไปด้วยโมเมนต์สุดฟินและเคมีละมุนเกินต้าน
เฮ้ยแกร (Hey You) เพลงอบอุ่นหัวใจที่ เล่าเรื่องผ่านคำพูดง่าย ๆ ที่ทุกคนคุ้นเคยอย่าง “เฮ้ยแกร” แต่แฝงความหมายลึกซึ้ง เต็มไปด้วยความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้กัน เพลงนี้ได้ เกียรติกร ปัญญาวุฒิวงษ์ รับหน้าที่แต่งคำร้องและทำนอง พร้อมทีมงานคุณภาพอย่าง ปูรณ์ธรรศ ไชยวสุวงษ์ และ ธนดล เฉลยทรัพย์ มาดูแลขั้นตอน Mastering ผสานดนตรีป็อปใส ๆ และเพิ่มสีสันด้วยท่อนแร็ป ให้เพลงออกมาละมุน ฟังง่าย ติดหู ส่วนเบื้องหลัง MV ทีมงานได้ยกกองกันไปถ่ายทำกันที่ห้องสมุดย่านบางรัก ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี เพื่อโลเคชันสวย ๆ โดยสาว ๆ ทั้ง 16 คน ได้ถ่ายทอดความเป็นตัวตน และมิตรภาพที่มีให้กันออกมาได้อย่างน่ารักจนต้องแอบอมยิ้มตาม
แฟน ๆ ติดตามชม MV “เฮ้ยแกร (Hey You)” ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube : InThe8ight พร้อมทั้งรับฟังเพลงได้ทาง Streaming ทุกแพลตฟอร์ม ไปกดฟัง กดดู และตกหลุมรัก 16 คนสุดท้าย In The 8ight กันให้สุดหัวใจ