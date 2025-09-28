xs
xsm
sm
md
lg

เสิร์ฟความสดใส “In The 8ight” ปล่อยซิงเกิ้ล“เฮ้ยแกร”จัดเต็มความน่ารัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​มีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมด! สำหรับ “เฮ้ยแกร” (Hey You) ซิงเกิ้ลเปิดตัวสาว ๆ ผู้ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายแห่งบ้าน “In The 8ight” รายการเรียลลิตี้เกิร์ลเลิฟ Survival ที่เตรียมตกหัวใจแฟนคลับทั้งประเทศเร็ว ๆ นี้ ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 เพลงนี้ถ่ายทอดความสดใสผ่านเสียงร้องที่แตกต่างแต่ลงตัว ฟังแล้วเหมือนมีเพื่อนสนิทคอยอยู่ข้าง ๆ มาพร้อม MV ที่เต็มไปด้วยโมเมนต์สุดฟินและเคมีละมุนเกินต้าน
​เฮ้ยแกร (Hey You) เพลงอบอุ่นหัวใจที่ เล่าเรื่องผ่านคำพูดง่าย ๆ ที่ทุกคนคุ้นเคยอย่าง “เฮ้ยแกร” แต่แฝงความหมายลึกซึ้ง เต็มไปด้วยความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้กัน เพลงนี้ได้ เกียรติกร ปัญญาวุฒิวงษ์ รับหน้าที่แต่งคำร้องและทำนอง พร้อมทีมงานคุณภาพอย่าง ปูรณ์ธรรศ ไชยวสุวงษ์ และ ธนดล เฉลยทรัพย์ มาดูแลขั้นตอน Mastering ผสานดนตรีป็อปใส ๆ และเพิ่มสีสันด้วยท่อนแร็ป ให้เพลงออกมาละมุน ฟังง่าย ติดหู ส่วนเบื้องหลัง MV ทีมงานได้ยกกองกันไปถ่ายทำกันที่ห้องสมุดย่านบางรัก ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี เพื่อโลเคชันสวย ๆ โดยสาว ๆ ทั้ง 16 คน ได้ถ่ายทอดความเป็นตัวตน และมิตรภาพที่มีให้กันออกมาได้อย่างน่ารักจนต้องแอบอมยิ้มตาม
​แฟน ๆ ติดตามชม MV “เฮ้ยแกร (Hey You)” ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube : InThe8ight พร้อมทั้งรับฟังเพลงได้ทาง Streaming ทุกแพลตฟอร์ม ไปกดฟัง กดดู และตกหลุมรัก 16 คนสุดท้าย In The 8ight กันให้สุดหัวใจ







เสิร์ฟความสดใส “In The 8ight” ปล่อยซิงเกิ้ล“เฮ้ยแกร”จัดเต็มความน่ารัก
เสิร์ฟความสดใส “In The 8ight” ปล่อยซิงเกิ้ล“เฮ้ยแกร”จัดเต็มความน่ารัก
เสิร์ฟความสดใส “In The 8ight” ปล่อยซิงเกิ้ล“เฮ้ยแกร”จัดเต็มความน่ารัก
เสิร์ฟความสดใส “In The 8ight” ปล่อยซิงเกิ้ล“เฮ้ยแกร”จัดเต็มความน่ารัก
กำลังโหลดความคิดเห็น