นางกาญจนา หาญชาญเลิศ ร่วมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 นางกาญจนา หาญชาญเลิศ ในนามคณะกรรมการ สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (United Peace Keepers Federal Council – UNPKFC) เข้าร่วม พิธีถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
โดยมีดร.อภินิตา ไชยชนะประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) ประธานระดับโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมสหประชาชาติ สาขาโคเชลล่าวัลเล่ย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (UNA-USA) และประธาน World Book of Records London ประจำประเทศไทยและคณะกรรมการ สมาชิก ทหารผ่านศึก จิตอาสา และภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพ เข้าร่วมในพิธีถวายความอาลัยและลงนามในสมุดหลวงอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา และทศพิธราชธรรมอันทรงเป็นแบบอย่างอันงดงาม
บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบ สำรวม และเปี่ยมด้วยความจงรักภักดี เสียงสวดถวายพระพรดังกังวานด้วยความศรัทธา สะท้อนถึงหัวใจของพสกนิกรชาวไทยผู้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
การรวมพลังของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสันติภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี หากยังเป็นสัญลักษณ์ของ “สันติภาพภายใต้ร่มพระบารมี” ที่จะคงอยู่ในใจคนไทยตราบนิจนิรัน“น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตราบนิจนิรันดร์”