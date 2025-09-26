ซีพีเอฟ ชวนสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืน ในงาน SX2025

งาน SUSTAINABILITY EXPO 2025 (SX2025) มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ปีนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำเสนอแนวคิด “SUSTAINOVATION BEHIND EVERY BITE – ทุกคำ ทุกคน คือพลังสู่ความยั่งยืน” ผ่านการจัดแสดงบูธในรูปแบบ Interactive และจำลองบรรยากาศการเดินทางสู่ขั้วโลก ตอกย้ำความตระหนักต่อปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และความมุ่งมั่นในพันธกิจสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Better Living) ผ่านการสร้างสรรค์อาหารที่ดีต่อกายและดีต่อใจ ด้วยนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน (SUSTAINOVATION) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ Feed Farm Food โดยคำนึงถึงความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต
ในพิธีเปิดงาน SX2025 หม่อมหลวง จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เยี่ยมชมบูธซีพีเอฟ โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง และ นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ
พบกับบูธซีพีเอฟ ที่โซน Better Living Hall 3 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 กันยายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568 เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับ 4 โซนสร้างสรรค์ ที่จะนำทุกคนร่วมเดินทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ทั้งเรื่องราวของ “หมีขั้วโลก” ธารน้ำแข็ง ซูเปอร์มาร์เก็ตจำลอง และย้อนกลับไปดูต้นทางของอาหารในแต่ละจาน ที่ใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภคตั้งแต่จุดเริ่มต้น
The Crisis: เริ่มต้นการเดินทางที่จะพาทุกคนผจญกับวิกฤตโลกรวน ผ่านเรื่องราวของ “หมีขั้วโลก” บนภูเขาน้ำแข็งที่กำลังละลาย สร้างความตระหนักถึง ความเปราะบางของสิ่งแวดล้อมรอบตัว ก่อนจะนำไปสู่เสียงเรียก คำตอบเพื่ออนาคต
The Call: เดินทางต่อผ่านธารน้ำแข็งที่ค่อย ๆ แตกตัวและละลาย กับแนวทางกู้โลกที่แฝงอยู่ในทุกย่างก้าว ทางรอดที่คุณและทุกคนสามารถลงมือทำได้ในชีวิตประจำวัน
The Choice: ก้าวสู่ช่วงเวลาแห่งการเลือก...ช่วยโลก กับ “ซูเปอร์มาร์เก็ตจำลอง” ที่เปิดให้ได้ทดลองเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับวิธีแยกและทิ้งขยะให้ดีต่อใจและดีต่อโลก
The Creation: ปิดท้ายการเดินทางกับ Interactive Dining ที่จะมีเชฟ นักวิจัย และสัตวบาลจิ๋ว ย้อนเวลาไปตามหาเบื้องหลังอาหารแต่ละจานที่ซีพีเอฟสร้างสรรค์ด้วยความใส่ใจ และนำนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนมาใช้ ตั้งแต่แหล่งที่มาจนถึงมือผู้บริโภค
นอกจากนี้ ที่โซน SX Food Festival ชั้น LG แบรนด์ดังในเครือซีพีเอฟ ทั้ง Five Star และ Star Coffee ขนเมนูยอดนิยมไปให้อิ่มอร่อย ในราคาสุดคุ้มเฉพาะในงาน อาทิ ไก่จ๊อต้นตำรับ ชิกเก้นแร๊พ ไก่ทอดน้ำปลา ข้าวสเต็กไก่เผ็ด ข้าวไก่คาราเกะ พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็นหลากหลายเมนู
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมด้านความยั่งยืนของซีพีเอฟ เพิ่มเติมได้ที่เพจ The Common Routes : www.facebook.com/TheCommonRoutes ./