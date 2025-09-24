NIA มอบรางวัล Prime Minister Award 2025 เชิดชูเกียรติสตาร์ตอัป ผู้พัฒนานวัตกรรม และพันธมิตรนานาชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีมอบรางวัล Prime Minister Award 2025 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการสตาร์ตอัป ผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมระดับโลก โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีและประธานในพิธี
โดย ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญและมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมนวัตกรรมและสตาร์ตอัป เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โดยเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น "ชาตินวัตกรรม" โดยมอบหมายให้ NIA เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานผ่านกลไกและมาตรการที่เป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการฐานระบบนวัตกรรมและสตาร์ตอัป ด้วยกลไก 4G ได้แก่ “Groom – Grant – Growth - Global” ที่มุ่งสร้างระบบนิเวศที่เข้มแข็ง เพื่อบ่มเพาะ พัฒนา สนับสนุนเงินทุน เร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม และเชื่อมโยงสู่ตลาดระดับโลก ซึ่งที่ผ่านมาได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา และได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกหน่วยงานอย่างดียิ่ง และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นและนวัตกรรมของประเทศ NIA จึงจัดมอบรางวัล Prime Minister Award ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นที่ที่ 9”
“รางวัล Prime Minister Award ถือเป็นเวทีสูงสุดในการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับโลก เพื่อให้สตาร์ตอัปไทยก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมที่แข็งแรงและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) Prime Minister Award: National Startup 2025 เพื่อยกย่องหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นและนวัตกรรมของประเทศ มีผลงานและนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ 2) Prime Minister Award: Innovation for Sustainability เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจและกิจกรรมบนพื้นฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากร โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืน และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ และ 3) Prime Minister Award: Global Innovation Partnership เพื่อประกาศเกียรติคุณหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นและนวัตกรรมของประเทศไทย” ดร. กริชผกา กล่าวเพิ่มเติม
ผู้ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 13 ราย ดังนี้
รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2025
สาขา Startup of the Year
1.Finnomena – แพลตฟอร์มการลงทุนกองทุนรวมที่ช่วยบริหารเป้าหมายทางการเงินระยะยาวของนักลงทุน โดยแนะนำพอร์ตตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทน สามารถติดตามผลแบบเรียลไทม์ และปรับแผนได้ทันที ได้รับการระดมทุนระดับ Series B+ มูลค่า 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สาขา Global Tech Startup of the Year
2.บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด – ผู้พัฒนาซอฟแวร์ด้านการศึกษาภายใต้แบรนด์ School Bright ระบบบริหารจัดการโรงเรียนแบบครบวงจร ครอบคลุมงานทะเบียน การเงิน บุคลากร และผลการเรียน ใช้งานง่าย รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ได้รับทุนสนับสนุนจาก Microsoft และ AWS พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สาขา Evangelist of the Year
3.นายคมสันต์ แซ่ลี – ผู้ก่อตั้ง Flash Express ยูนิคอร์นรายแรกของไทย มูลค่ากิจการกว่า 30,000 ล้านบาท ขยายธุรกิจสู่หลายแขนง ทั้งสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ และซอฟต์แวร์ เป็นแรงบันดาลใจให้ซีรีส์ “Mad Unicorn” ทาง Netflix
สาขา Investor of the Year
4.A2D Ventures – บริษัท VC และแพลตฟอร์มการลงทุนระยะเริ่มต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงทุนในสตาร์ตอัปศักยภาพสูง เช่น UniFAHS (46 ล้านบาท) และ SLEEK EV (ร่วมลงทุนกับ ORZON และ January Capital)
สาขา Best Brotherhood of the Year
5.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) – ส่งเสริมระบบนิเวศสตาร์ตอัป ผ่านกองทุน VC “ORZON Ventures” และการลงทุนแบบ Venture Builder เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ด้านพลังงานและเทคโนโลยี มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคต
สาขา Best of Contributor in Human Capital Development (จำนวน 2 หน่วยงาน)
6.สถาบัน iNT มหาวิทยาลัยมหิดล – ผลักดันผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และการสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
7.True Digital Park – ศูนย์กลางสตาร์ตอัปและเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย ให้บริการพื้นที่ทำงานครบวงจร สนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศสตาร์ตอัปทั้งในและต่างประเทศ
รางวัล Prime Minister Award: Innovation for Sustainability
8.กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม – หน่วยงานหลักด้านการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เน้นการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว คาร์บอนต่ำ และการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
9.เซ็นทรัลพัฒนา – ผู้พัฒนาศูนย์การค้าแนวคิด “ศูนย์กลางการใช้ชีวิตและชุมชน” ผสานกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างประสบการณ์แห่งความสุขระดับโลกควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม
10.INNOPOWER – บริษัทที่ก่อตั้งโดย กฟผ. และพันธมิตร พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด ผ่านการลงทุนใน VC, Venture Builder และการสร้าง Strategic Partnership เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้าและความยั่งยืน
11.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ – ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น โครงการดอยตุง การสร้างเศรษฐกิจชุมชน การจัดการน้ำและป่าไม้ โดยใช้ Nature - Based Solutions และการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
รางวัล Prime Minister Award: Global Innovation Partnership
12.Y&Archer (เกาหลีใต้) – บริษัท Accelerator ชั้นนำ สนับสนุนและลงทุนในสตาร์ตอัปไทย เชื่อมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ โดยมีสำนักงานประจำในประเทศไทย
13.Vienna Business Agency (ออสเตรีย) – หน่วยงานสนับสนุนการลงทุนและธุรกิจ ร่วมกับ NIA จัดโครงการ Vienna Startup Package เพื่อเปิดโอกาสให้สตาร์ตอัปจากทั่วโลกได้มีโอกาสสำรวจตลาดในยุโรปและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรสำคัญ