เครือซีพี - ซีพีเอฟ เสิร์ฟนวัตกรรมอาหารปลอดภัยมาตรฐานอวกาศที่งาน Thailand-China Cooperation Expo 2025

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมงาน Thailand-China Cooperation Expo 2025 ฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น สร้างรากฐานการขับเคลื่อนการเติบโตในทุกมิติสองประเทศ ตอกย้ำความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในฐานะผู้ผลิตอาหารคุณภาพสูง และ ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Quality through Sustainovation” ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในพิธีเปิดงาน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หลังจากพิธีเปิดยังได้เยี่ยมชมบูธซีพีเอฟ ร่วมกับ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายณรงศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เยี่ยมชมบูธซีพีเอฟ โดยมีนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ และนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานคณะผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือซีพี และซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ
ไฮไลท์ บูธซีพีเอฟ จัดแสดงเรื่องราวความสำเร็จของไก่ไทยไปอวกาศ เป็นครั้งแรกของโลกที่อาหารไทยได้เดินทางไปสู่อวกาศ ผ่านภารกิจ Axiom Mission 4 ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของอาหารไทย ที่เทียบเท่ามาตรฐาน NASA สำหรับนักบินอวกาศ พร้อมมีจุดเช็คอินถ่ายรูปกับ Giant Astronaut นักบินอวกาศขนาดยักษ์สูงเท่าตึก 2 ชั้น และอุโมงค์อวกาศจำลองบรรยากาศการเดินทางสู่จักรวาล ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริง
ที่บูธซีพีเอฟ ได้นำทัพผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย แบรนด์ CP ส่งตรงจากโรงงาน มาให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ เช่น เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิ เกี๊ยวกุ้งรสต้มยำ โบโลน่าหมู โบโลน่าหมูพริก สเต็กสันคอหมูดำซีพีคูโรบูตะ พร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่มอร่อยจากแบรนด์ดังในเครือซีพีเอฟ ทั้ง Chester’s Five Star และ Star Coffee ที่นำเมนูยอดนิยมในราคาสุดคุ้มมาให้บริการ ที่ Dining Zone
นอกจากนี้ ภายในงานเครือซีพีและซีพีเอฟได้เปิดบูธรับสมัครงาน ร่วมกับบริษัทจีนและบริษัทไทยชั้นนำกว่า 50 แห่งใน โซน Job Fair เปิดให้ผู้กำลังมองหาโอกาสได้สมัครและสัมภาษณ์ในตำแหน่งงานเด่นครอบคลุมทุกสาขามากกว่า 1,000 อัตรา
พบกับนวัตกรรมอาหารมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ได้ที่บูธซีพีเอฟ ในงาน Thailand-China Cooperation Expo 2025 จัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย-จีน และสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนในไทย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ตั้งแต่ 10.00 -18.00 น.