“FIVE STAR” เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ ‘อยากได้ห้าดาว’ ฉลองครบรอบ 40 ปี

นายสุนทร จักษุกรรฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด เปิดเผยว่า ธุรกิจ Five Star ห้าดาว ได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ชื่อว่า ‘อยากได้ห้าดาว’ ซึ่งเป็นแคมเปญที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแบรนด์ Five Star ห้าดาวโดยชูสิ่งที่เป็นหัวใจของแบรนด์ คือ “หอม นุ่ม กรอบ แน่น” สะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ Five Star ห้าดาว เป็นสินค้าคุณภาพตลอดมา เพื่อตอกย้ำว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่โฆษณาขายไก่ แต่คือเรื่องเล่าที่สะท้อนว่า “ Five Star ห้าดาว” ไม่ได้เป็นแค่ชื่อแบรนด์ แต่เป็น “มาตรฐานระดับห้าดาว” ที่คนไทยคุ้นเคยมาตลอดชีวิต“ผมเชื่อว่าโฆษณานี้ไม่เพียงชูหัวใจของแบรนด์ Five Star ห้าดาว แต่ที่สำคัญจะเรียกรอยยิ้ม เรียกใจคนดูได้อยู่หมัด โดยเฉพาะจุดที่เป็นหัวใจของแบรนด์ที่หยิบมาใช้อย่างคำว่า หอม นุ่ม กรอบ แน่น เรานำมาขยายให้คนไทยเห็นว่า นี่คือคุณภาพที่สั่งได้จริง ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ จนถึงเดลิเวอรี่มือถือในยุคนี้”แคมเปญนี้ยังยกระดับแนวคิดที่ว่า “ความอร่อย = คุณค่าในชีวิต” เพราะสำหรับคนไทยแล้ว ไก่ที่ดี ไม่ใช่แค่ต้องอร่อย แต่ต้องทำให้คนกิน “รู้สึกดีขึ้น” ในทุกมื้อ ทุกคำ และทุกครั้งที่สั่ง ซึ่งทางแบรนด์ก็สามารถนำเสนอออกมาได้อย่างตรงจุด และต้องการตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับห้าดาวได้อย่างดีทีเดียวสิ่งที่โดดเด่นในแคมเปญนี้ คือ การหยิบเอา “คุณสมบัติระดับห้าดาว” หอม นุ่ม กรอบ แน่น ที่ใครๆ ก็ยากจะเลียนแบบ มาเล่าผ่านเรื่องราวสนุกและความใส่ใจของ “เซลล์แมน” ตัวแทนของคนทำงานที่ทุ่มเททุกอย่าง เพื่อคว้า “ห้าดาว” แม้จะพยายามเอาคุณสมบัติห้าดาวไปใส่ไว้ในสินค้าประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไก่ ทั้ง สเปรย์หอม,เก้าอี้นุ่ม, หมวกกันน็อกกรอบ หรือหมอนแน่น แต่สุดท้ายก็ค้นพบว่าห้าดาวที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ผลิตภัณฑ์ไหน แต่มันอยู่ที่ Five Star ห้าดาวและตามสไตล์ของ Five Star ห้าดาว เราตอกย้ำว่าแบรนด์ “ไม่ได้ขายแค่ไก่ แต่ขายความรู้สึกดี ๆ ให้คนไทยมาแล้วตลอด 40 ปี” ถือได้ว่าเป็นแบรนด์อาหารยืนหนึ่ง ที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของคนไทย และยังรักษา “ความอร่อยที่มีความหมาย” เอาไว้ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง“หากเรามองโลกแห่งความเป็นจริง หรือโลกแห่งการรีวิวบนโซเชียล ถ้าไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคสัมผัสและพิสูจน์ว่ามันจริง ก็ไม่มีทางได้ 5 ดาวอย่างจริงใจจากผู้บริโภคแน่นอน”ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ รับชมคลิปเต็มได้ที่นี่ https://bit.ly/3SGY7ck และหากได้ดูคลิปแล้วชอบ สั่งมากินแล้ว อย่าลืมกดดาว 5 ดวง เป็นกำลังใจให้พวกเรา ทุกครั้งที่สั่งห้าดาวกัน