กรมการพัฒนาชุมชน หนุนเยาวชน Young OTOP โชว์ผลงานแฟชั่นที่ฮ่องกง ในงาน CENTRESTAGE Asia’s Fashion Spotlight 2025

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กิจกรรมทดสอบตลาด Onsite ต่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Young OTOP ตามโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ประจำปี 2568 ในงานแสดงสินค้าแฟชั่น CENTRESTAGE (Asia’s Fashion Spotlight) 2025 ระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2568 โดยมีะเยาวชน Young OTOP ผู้ชนะการประกวดผลงาน Young OTOP สู่สากล จำนวน 5 กลุ่ม/ราย ร่วมกิจกรรมฯ
ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมทดสอบตลาด Onsite ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Young OTOP เพื่อเปิดช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ อีกทั้งเพิ่มโอกาสและรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานราก โดยการนำผู้ที่ชนะการประกวดผลงาน Young OTOP สู่สากล ประจำปี 2568 ตามโครงการฯ จำนวน 5 กลุ่ม/ราย ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจิดาภา บุญช่วยแล้ว INTHAI จังหวัดสมุทรปราการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวโซเฟีย มะมิง วิสาหกิจชุมชนผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง จังหวัดนราธิวาส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพรไพลิน พุ่มประสาท ร้านพรไพลินจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และรางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ นายธวัชชัย สองภพ TANA BATIK จังหวัดสงขลา และ นายธีระพัฒน์ ทองบูรณ์ ผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นับเป็นความโชคดี และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทดสอบตลาดต่างประเทศที่ฮ่องกง ในครั้งนี้ นอกจากเยาวชน Young OTOP ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอบรมฯ เข้าไปเรียนรู้หลักสูตรและโค้ชชิ่งกับทีมผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีแนวพระดำริโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส อีกทั้งให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแฟชั่น การออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน Future Fashion รวมถึงการส่งเสริม พัฒนาเด็ก และเยาวชน
ทั่วประเทศ ในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพระองค์ฯ ทรงพระราชทานรางวัลต้นกล้านารีรัตนให้กับเยาวชน Young OTOP ที่ชนะการประกวดฯ ในครั้งนี้ด้วย