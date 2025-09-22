กระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2568 ณ ห้องภาสกร 1–2 ศูนย์ประชุมนานาชาติ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว กล่าวในการเปิดประชุมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสนองพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่มุ่งผสมผสานความงดงามของผ้าไทยอัตลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคเข้ากับมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย ให้สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะสิ่งทอและแฟชั่นของพระองค์ ที่ไม่เพียงแต่รักษามรดกภูมิปัญญาผ้าไทย แต่ยังต่อยอดสู่การออกแบบร่วมสมัยและระดับนานาชาติ สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเอกลักษณ์ด้านการทอผ้า เช่น ผ้าหมี่ขิดของจังหวัดอุดรธานี อันมีความประณีต งดงาม และสะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนให้ร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทย โดยการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรในงาน เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ร่วมสมัย สามารถแข่งขันและยืนหยัดได้ในระดับสากลและนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาผ้าไทย โดยเฉพาะจากภูมิภาคอีสาน ได้รับการเผยแพร่เชื่อมโยงกับโลกแฟชั่น ร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ตอกย้ำบทบาทของผ้าไทยในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน