"เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี"รุกขยายตลาดต่างประเทศ ร่วมงาน“Amazing Chiang Mai Roadshow to China Hong Kong&Taiwan”

"เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" จับมือสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รุกขยายการตลาดต่างประเทศ ร่วมงาน “Amazing Chiang Mai Roadshow to China Hong Kong & Taiwan” ระหว่าง 8-12 ก.ย.68 ที่ฮ่องกงและไต้หวัน พบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวชั้นนำ พร้อมเจรจาและสร้างพันธมิตรธุรกิจ
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมส่งเสริมขยายการตลาดต่างประเทศ กับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน “Amazing Chiang Mai Roadshow to China Hong Kong & Taiwan” ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ย.68 โดยพลเอกโกศล ประทุมชาติ กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) นำทีมงานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมเจรจาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และขยายฐานตลาดต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในตลาดนักท่องเที่ยวฮ่องกงและไต้หวัน
สำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เจรจาธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวชั้นนำจากฮ่องกงและไต้หวันกว่า 80 ราย โดยนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Nature Theme Park) ที่โดดเด่นในด้านธรรมชาติวิทยาชีวิตสัตว์ป่า โดยนักท่องเที่ยวสามารถศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมกิจกรรมการให้บริการที่หลากหลาย เช่น การนั่งรถชมสัตว์ ชมความน่ารักเสือโคร่งสีทอง “เอวาและลูน่า” และมีการแสดงน้ำพุดนตรีที่ สูงที่สุดในเอเชีย รวมถึงมาตรการด้านการบริการที่มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจและตอกย้ำภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ และเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วง High Season ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แคมเปญ 12 Months 12 Festival (12 เดือน 12 เทศกาล) อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมจุดแข็งด้านความเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ และเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือน