อว. มอบรางวัล 6 มหาวิทยาลัยดีเด่น โครงการ ECOLIFE in U ต้นแบบความยั่งยืน พร้อมผลักดันเยาวชนไทยร่วมขับเคลื่อน Carbon Neutrality

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานโดดเด่นในโครงการ "ECOLIFE in U" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท คิดคิด จำกัด กิจการเพื่อสังคม ภายใต้การดำเนินกิจการโดย ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “โครงการ "ECOLIFE in U" นับเป็นก้าวสำคัญของกระทรวง อว. ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน (Sustainable University) และมุ่งสู่เป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Carbon Neutrality) โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา โดย "U" หมายถึงทั้งนิสิต นักศึกษา (You) และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (University) ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2567”
"ตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา การดำเนินกิจกรรมนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความสำคัญที่สถาบันอุดมศึกษามีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น ปริมาณขยะ การใช้ไฟฟ้าและน้ำที่ลดลง รวมถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG หลายเป้าหมาย อาทิ SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปัญหาจริงและลงมือแก้ไขจริง ทั้งในด้านการจัดการขยะ การอนุรักษ์พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ต้นแบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น SDG 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการลดการใช้พลาสติก และการส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ซ้ำ และ SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ล้วนมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทรวง อว. ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการ ความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากพลังของคนรุ่นใหม่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ล้วนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการมุ่งสู่เป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง”- ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม
นายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ผู้ก่อตั้งบริษัท คิดคิด จำกัด กล่าวเสริมว่า แพลตฟอร์ม ECOLIFE เป็นเครื่องมือหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมที่ยังคงให้ความสนุกและเป็นระบบ ซึ่งเข้ามาช่วยจัดสรรให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถเก็บข้อมูลการลดคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ในระดับสถาบันการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รักษาสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต”
สำหรับโครงการ "ECOLIFE in U" เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2567 บรรลุผลสำเร็จอย่างโดดเด่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ECOLIFE Fill in (การบันทึกข้อมูลการคัดแยกขยะรีไซเคิล) จำนวนทั้งสิ้น 75 แห่ง โดยผลของการดำเนินกิจกรรมสามารถบันทึกน้ำหนักขยะรีไซเคิลรวมกว่า 9,525,471.51กิโลกรัม ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ถึง 9,525.41 ตัน CO₂e และสำหรับกิจกรรม ECOLIFE มีสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 43 แห่ง โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 38,993 ราย ดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 333,720 รายการ และสามารถลดคาร์บอนเพิ่มเติมได้อีก 117,567.51 กิโลกรัม CO₂e รวมการลดคาร์บอนทั้งหมดประมาณ 249,346.5 ตัน CO₂e ซึ่งนำมาสู่ผลสำเร็จสำคัญ ซึ่งตอกย้ำบทบาทสำคัญของกระทรวง อว. ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนิสิต นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ รางวัลมหาวิทยาลัยที่มีการปรับพฤติกรรมด้านความยั่งยืนและปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลมากที่สุด จากการบันทึกข้อมูลด้วย ECOLIFE Platform ในโครงการ "ECOLIFE In U" ทั้งสิ้น 5 รางวัล ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
และรางวัลมหาวิทยาลัยนำร่องในการดำเนินงานโครงการ "ECOLIFE In U" อีก 1 รางวัล ได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อย่างไรก็ตามความสำเร็จของโครงการ “ECOLIFE in U” สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการขับเคลื่อนความยั่งยืน และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง อว. ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความยั่งยืนในแนวทาง SDGs (Sustainable Development Goals เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยเฉพาะการขยายการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจ รวมถึงวิธีการต่างๆ ที่ให้เกิดความเหมาะสมกับแต่ละมหาวิทยาลัย
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ "ECOLIFE in U" เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://sub.ecolifeapp.com/university เฟซบุ๊ก www.facebook.com/ECOLIFEapp หรือ Add LINE: @ecolifeapp หรือคลิก https://lin.ee/0DhZ0BV