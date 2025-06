“ป๊อด x บิวกิ้น” โค่นแชมป์เก่า “กุหลาบ” ดึงคนไทยอินหนัก “ความคิดถึงที่พูดไม่ได้” “I’m ok // not ok” พุ่งทะยานคว้าแชมป์อันดับ 1 ชาร์ต The Official Thailand Chart!

โค่นแชมป์เก่าอย่าง “กุหลาบ” ไปแล้วสัปดาห์นี้ สำหรับเพลงกระแสแรงไม่หยุด! “I’m ok // not ok” ซิงเกิลล่าสุดจาก ป๊อด ธนชัย อุชชิน จับมือรุ่นน้องสุดฮอต Billkin - บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล จาก อัลบั้ม "BOYdPOD//OST.Side B" ปล่อยแค่ไม่ถึง 10 วัน ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการเพลงไทย ด้วยการขึ้นแท่น อันดับ 1 บน “The Official Thailand Chart” โค่นแชมป์เก่าเพลง “กุหลาบ” ที่ครองบัลลังก์มายาวนานถึง 16 สัปดาห์ลงได้อย่างสวยงาม!เบื้องหลังความสำเร็จนี้ มาจากบทเพลงสุดละเมียดที่เขียนโดย บอย โกสิยพงษ์ ถ่ายทอดอารมณ์ “คิดถึงแต่ไม่อาจพูดออกไป” ได้อย่างลึกซึ้งกินใจทุกท่อน นำเสนอผ่านเสียงร้องที่กลมกล่อมของป๊อดและบิวกิ้น ทำให้ผู้ฟังต่างพากันอินไปกับอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในบทเพลงยิ่งไปกว่านั้น MV เพลงนี้ยังเรียกเสียงฮือฮา เมื่อพา ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ และ นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา กลับมาร่วมจอกันอีกครั้งในบท “ไข่ย้อย” และ “ดากานดา” จากภาพยนตร์ในตำนานอย่าง “เพื่อนสนิท” สร้างปรากฏการณ์ nostalgia ที่โดนใจแฟน ๆ ทั่วประเทศป๊อด ธนชัย เผยถึงความรู้สึกว่า“I’m ok // not ok เป็นเพลงที่พูดถึงความคิดถึงในมุมที่ลึกมาก ทั้งเนื้อหาและอารมณ์ เราอยากให้ทุกคนได้ฟังและสัมผัสมันด้วยใจ และสำหรับ MV ก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอารมณ์ของเพลงให้ชัดเจนมากขึ้น มันคือบันทึกแห่งความทรงจำ ที่ยังสวยงามเสมอครับ”ใครยังไม่ได้ฟัง รีบไปค้นหา “I’m ok // not ok” ได้แล้ววันนี้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง พร้อมร่วมกันพาเพลงนี้ครองอันดับ 1 ในชาร์ต The Official Thailand Chart ให้ได้นานที่สุด!“The Official Thailand Chart” ชาร์ตเพลงที่รวบรวมทุกกระแสเพลงฮิตจากทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง อัพเดททุกสัปดาห์ที่ https://www.instagram.com/teca_pnr และชาร์ตจากหลากหลายประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ https://www.instagram.com/officialseacharts โดยดำเนินการภายใต้การบริหารของ IFPI ร่วมกับ TECA โดยยึดหลักการและแนวทางปฏิบัติระดับโลกของ IFPI