สวส. จัดงาน “Social Enterprise Ecosystem Forum 2025 " รวมพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมขับเคลื่อนอนาคตไทยอย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2568 Social Enterprise Ecosystem Forum 2025 ณ ห้องประชุมเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2568 เพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมระดมความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อความยั่งยืน และกำหนดกรอบวาระการจัดงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2569ที่จะมีแผนการขยายความร่วมมือและเครือข่ายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น โดย นายอัครพล ลีลาจินดามัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธาน
นายอัครพล ลีลาจินดามัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มาตรา 75 กำหนดให้มีการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้การประชุมได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Driving Sustainable Impact Together ร่วมขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน” โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงมุ่งสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ และขยายเครือข่ายของวิสาหกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นกลไกลสำคัญของการประกอบธุรกิจในการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สำหรับการประชุมปีนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วม
โดยจัดประชุมแบบไฮบริด ทั้ง ออนไซต์ และ ออนไลน์ ที่มุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ดังนี้
1. “โมเดลวิสาหกิจเพื่อสังคมคือการเติบโตของการสร้างเศรษฐกิจ หมุนเวียนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้งประธานบริหารกลุ่มวงษ์ พาณิชย์ กรุ๊ป
2. “เชื่อมตลาดสร้างผลกระทบขยายพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม” โดย นายสมประสงค์ พยัคฑพันธ์
รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
3. “อาสาชาวนามหานคร … Destination of Sustainability โดย คุณวรเกียรติ สุจิวโรดม ผู้ก่อตั้งอาสาชาวนามหานคร
และการบรรยายหัวข้อ “เปิดโลก สิทธิประโยชน์วิสาหกิจเพื่อสังคมบทเรียนจากนานาชาติ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่ Green Production ของวิสาหกิจเพื่อสังคม” เสวนา “บ่มเพาะธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสังคม : สร้างการเปลี่ยนแปลงทั่วไทย” และเสวนา “มหาวิทยาลัยกับบทบาทใหม่ ในการจุดประกายการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม” รวมถึงการออกบูธและจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม และจากผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมกว่า 40 หน่วยงาน
สำหรับวันที่สอง จะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณาประเด็นการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2568 และมีการเสวนา เชื่อมคุณค่ากับกลไก สร้างโมเดลผลกระทบที่เติบโตไปกับธุรกิจ พร้อมกับการสรุปมติการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2568มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและความร่วมมือในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ สามารถติดตามมติการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2568 Social Enterprise Ecosystem Forum 2025 ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) www.osep.or.th หรือทาง Facebook Fanpage สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม