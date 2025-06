“BOYdPOD” ดึง “Billkin” ถ่ายทอดเพลงเพราะซึ้ง “I’m ok // not ok” พร้อมได้ “ซันนี่-นุ่น” ส่งผ่านความคิดถึงที่ยากเกินจะอธิบายลงใน MV

หากความคิดถึงใครบางคนกำลังทำงาน เชื่อว่าบทเพลง “I’m ok // not ok” ซิงเกิ้ลล่าสุดจากอัลบั้ม BOYdPOD//OST Side B เป็นสิ่งที่ตอบถึงความรู้สึกในทุกห้วงอารมณ์เหล่านั้น พร้อมถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงเพราะซึ้งกินใจโดย 2 ศิลปินคุณภาพ ป๊อด-ธนชัย อุชชิน และ “Billkin” (บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล)ที่โคจรมาร่วมงานกันเป็นครั้งแรก โดยมี “บอย โกสิยพงษ์” รับหน้าที่จรดปลายปากการังสรรค์เนื้อร้องและทำนอง กับการบอกเล่าเรื่องราวของความคิดถึงใครบางคนที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ แต่ยังไม่มีโอกาสได้บอกความรู้สึกออกไป สอดคล้องกับท่วงทำนองของเมโลดี้เปียโนในสไตล์ฟังง่ายโดนใจ โดยในพาร์ทของ MV ยังได้ 2 นักแสดงมากความสามารถ “ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์” และ “นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา” ที่เคยฝากผลงาน อันโด่งดังกับภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิท เมื่อ 20 ปีก่อน กลับมาเติมเต็มความคิดถึงความผูกพันธ์รวมทั้งความห่วงใยที่ยากเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยคำพูด แถมยังช่วยเสริมแต่งอารมณ์ส่งผ่านความรู้สึกในทุกมิติให้กับบทเพลงนี้ได้เป็นอย่างดี“บอย” เผยว่า “สำหรับเพลง I’m ok // not ok ผมได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ซึ่งมันดันไปสอดคล้องกับการตีความจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของคุณป๊อด เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณป๊อดร้องเพลงนี้ในห้องอัดความรู้ลึกมันเลยออกมาจากส่วนลึกของหัวใจ จนต้องหยุดบันทึกเสียงในบางครั้ง เพราะความรู้สึกที่ถาโถมเข้ามาทั้งเขาและผม แล้วเมื่อมาผสานกับเสียงร้องของบิวกิ้นที่ถ่ายทอดออกมาอย่างลึกซึ้งจนให้ความรู้สึกอินเข้าไปถึงข้างในใจ ซึ่งในแง่ของการผลิตเพลงเราออกแบบเสียงให้เหมือนกับสนทนาระหว่างคนสองคนจากคนละมิติ บวกกับการเรียงร้อยเสียงของเปียโนที่เล่นแบบ 4 มือ โดยเปียโนต่ำแทนเสียงของป็อด และเปียโนสูงแทนเสียของบิวกิ้น ผมเลยปล่อยให้เพลงนี้นำพาความรู้สึกของคนฟังได้สัมผัสถึงความคิดที่พาดผ่านหากันได้อย่างสวยงามลงตัว ส่วนในพาร์ทของมิวสิกวีดีโอทั้งซันนี่และนุ่น เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะทำให้คนฟังอินไปกับเรื่องราวผ่าน เพลงได้ซึ่งทั้งคู่สามมารถถ่ายทอดอารมณของความรู้สึกคิดถึงและห่วงใย ผ่านตัวละครของไข่ย้อยและดากานดา จากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิท ที่ไม่ได้เจอกันมากว่า 20 ปีได้แบบอิ่มเอมครบถ้วนทุกความรู้สึกมากจริงๆ และที่สำคัญ “I’m ok // not ok” ไม่เพียงแค่บทเพลงแห่งความคิดถึง แต่ยังเป็นบทบันทึกของความทรงจำที่ยังคงงดงามอยู่ในใจเสมอครับ”สามารถติดตามฟังและชม OFFICIAL MV เพลง “I’m ok // not ok” จากอัลบั้ม BOYdPOD//OST Side B ได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง Youtube : BOYd KOSIYABONG Official และรับฟังเพลงผ่านทุกช่องทาง Music Streaming Platform#ImOk_NotOk#BOYdPODxBillkin#BOYdPODostsideB#BOYdPOD#Bbillkin