มช. พัฒนาระบบ “i-Tracker: AirTag” ติดตามสุนัขจรในพื้นที่มหาวิทยาลัย เสริมแนวคิดสุนัขชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ CCDC และหน่วยวิจัย 3E ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ “โครงการจัดการปัญหาสุนัขอย่างยั่งยืน มช.” ได้ร่วมกันพัฒนาและนำร่อง ระบบติดตามสุนัข “i-Tracker: AirTag” สำหรับทดลองใช้ในโครงการ “MaCMU” หรือ “(ห)มา ซีเอ็มยู” เพื่อใช้ในการติดตามตำแหน่งและพฤติกรรมของสุนัขในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการนำร่องครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับ การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีแผนจะขยายการทดสอบระบบ i-Tracker ไปยังพื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ในระยะถัดไป เพื่อเพิ่มขอบเขตการดูแลและประเมินศักยภาพของระบบในพื้นที่สาธารณะของเมือง ซึ่งระบบ i-Tracker: AirTag ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลและระบบติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมงานสามารถทราบได้ว่าสุนัขตัวใดมีพฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวอย่างไร และมักอยู่ในบริเวณใด เพื่อให้สามารถวางแผนการให้บริการอาหาร การดูแลสุขภาพ และการจัดการพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดความเข้าใจผิด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสุนัขกับคนในพื้นที่
ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา โครงการ MaCMU ได้ดำเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณสุขและพฤติกรรมสุนัขในพื้นที่มหาวิทยาลัย อาทิ การขึ้นทะเบียนและฝังไมโครชิพ การสวมปลอกคอระบุพฤติกรรม การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ รวมถึงการจัดหาบ้านใหม่ให้กับสุนัขบางส่วน
นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและนิสิตนักศึกษาในด้านพฤติกรรมสัตว์ สุขภาพสัตว์ และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสม
โครงการ MaCMU มุ่งพัฒนาแนวทางการเปลี่ยน “สุนัขจรจัด” ให้กลายเป็น “สุนัขชุมชน” โดยให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสำหรับสุนัขและคนในชุมชน อันเป็นแนวทางสู่การเป็น “Community Dogs Friendly University” อย่างแท้จริง