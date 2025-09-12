กทม. สั่งเฝ้าระวังพิษสุนัขบ้าเข้มข้น หลังพบผู้ถูกสุนัขติดเชื้อกัดในพื้นที่ประเวศ

พบสุนัขบ้าเขตประเวศ กทม.คุมพื้นที่ 5 กม. ผู้ว่าฯชัชชาติย้ำฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง พบสุนัขจรจัดต้องสงสัยแจ้ง 023287460, 023287355
(12 ก.ย. 68) ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพฯ ว่า เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประชาชนถูกสุนัขกัดในพื้นที่เขตประเวศ มีการแจ้งตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 68 และได้ทำการตรวจพิสูจน์โรค โดยวันที่ 9 ก.ย. ได้มีการยืนยันว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริง จึงส่งผลกระทบกับพื้นที่เชื่อมต่อหลายเขตและจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจากสถิติ 2 ปีที่ผ่านมา มีการพบโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ประมาณ 5-6 ตัวในบริเวณดังกล่าว ขณะนี้ กทม. ได้เข้าไปจํากัดพื้นที่แล้ว และขอความร่วมมือประชาชน อย่าปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้าน เพราะอาจจะเจอสุนัขจรจัดกัดได้ รวมถึงต้องหมั่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง และหากผู้ใดโดนสุนัขกัดก็ควรเร่งพบแพทย์เพื่อรีบฉีดวัคซีน โดยต้องฉีดให้ครบชุด และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบเพื่อควบคุมพื้นที่และแก้ไขปัญหา
“ขณะนี้ กทม. ได้ส่งสำนักอนามัยเพื่อลงพื้นที่ พร้อมควบคุมวงจำกัดรัศมี 5 กิโลเมตรของพื้นที่เกิดเหตุแล้ว และตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงให้ละเอียดครบถ้วน โดยพบว่ามีผู้โดนสุนัขกัด 1 ราย ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วและยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ อัปเดตสถานการณ์
พร้อมกล่าวด้วยว่า ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันตนเองด้วย หากพบเจอสุนัขจรจัดที่มีอาการเข้าข่ายโรคพิษสุนัขบ้า ให้อยู่ห่าง ๆ และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เนื่องจากการพบสุนัขบ้าบางกรณีอยู่ห่างไกลจากสายตาเจ้าหน้าที่ เช่น กรณีเขตประเวศเมื่อประมาณต้นปี พบว่าเป็นสุนัขที่อาศัยอยู่ในกองขยะที่อยู่ห่างไกลผู้คน โดย กทม. ได้มีการประสานงานกับปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อร่วมกันควบคุมและแก้ไขปัญหาแล้ว
ทั้งนี้ หากพบสุนัขหรือแมวจรจัดที่มีอาการเข้าข่ายโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวที่เสียชีวิตหรือมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า (กระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกอย่างที่ขวางหน้า ตัวแข็ง น้ำลายไหล ลิ้นห้อย) โปรดโทรแจ้งกลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข (ประเวศ) 0 2328 7460 และ 0 2328 7355