กทม.เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอันตรายโรคพิษสุนัขบ้า

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า 11 พื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอันตราย โรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศเตือนโปรดเฝ้าระวัง เนื่องจากพบสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 49 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวและชุมชนโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร กรุงเทพมหานคร 9 จุดเสี่ยง
-แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร -แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร -แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
-แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร -แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
-แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
-แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
-แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
-แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ 2 จุดเสี่ยง
-ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดในพื้นที่โดยเด็ดขาด หากถูกกัดหรือสัมผัสสัตว์สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า ให้ล้างแผลด้วยสบู่และรีบพบแพทย์ เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที‼️
หากพบสุนัขหรือแมวที่เสียชีวิตหรือมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า (กระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกอย่างที่ขวางหน้า ตัวแข็ง น้ำลายไหล ลิ้นห้อย) โปรดโทรแจ้งกลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข (ประเวศ) 0 2328 7460 และ 0 2328 7355