ครีมกันแดด: เลือกเกราะป้องกันผิวจากแดดอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันโรคผิวหนังแนะนำวิธีเลือกครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพทั้งดูแล ป้องกัน บำรุงผิวและที่สำคัญ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาผิว มีการรับรองมาตรฐานและราคาเหมาะสมไม่แพงจนเกินไป เพื่อให้ประชาชนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์การเลือกใช้ครีมกันแดด
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ แสงแดดที่ส่องมาถึงพื้นผิวโลกประกอบด้วยแสงที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด และรังสียูวี ก่อนจะมาถึงผิวโลกจะถูกกรองออกบางส่วนโดยชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศ ปัจจุบันปัญหามลภาวะ ทำให้ชั้นโอโซนบางลง มนุษย์จึงมีโอกาสรับรังสียูวีมากขึ้น ถ้าผิวหนังได้รับยูวีบีมากเกินไปจะทำให้ผิวไหม้ ดำคล้ำ และเป็นกระฝ้า ส่วนยูวีเอ ทำให้เกิดริ้วรอย ผิวหนัง เหี่ยวย่น แก่ก่อนวัย และอาจเป็นมะเร็งผิวหนังได้
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันอันตรายจากรังสียูวีที่ต้องเผชิญตลอดทั้งวัน ต้องเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากรังสียูวี ควรอ่านรายละเอียดจากฉลากของผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกซื้อโดยสังเกตจากค่าพีเอ ซึ่งเป็นค่าปกป้องรังสียูวีเอ ตั้งแต่ PA+++ (พีเอ +++) และค่า SPF ซึ่งเป็นค่าปกป้องรังสียูวีบีอย่างน้อย 30 ถึง 50+ ซึ่งหมายความว่าครีมสามารถป้องกันผลเสียจาก ยูวีบีได้นานมากกว่า หรือเท่ากับ 50 เท่า ค่า PA และ SPF ยิ่งสูง หมายถึงประสิทธิภาพในการกรองรังสียิ่งดีขึ้น
นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันครีมกันแดดที่มีเนื้อครีมบางเบาซึมซาบผิวได้ง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่ทำให้หน้าขาววอก ไม่ก่อปัญหาต่อผิวหนัง เช่น สิว และกันน้ำ กันเหงื่อ จึงไม่ต้องทาบ่อย ๆ ควรมีส่วนผสมของสารบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้น และป้องกันการเกิดริ้วรอย เพื่อการบำรุงและฟื้นฟูผิวที่แห้งเสีย คืนสภาพผิวให้กระจ่างใส เลือกผลิตภัณฑ์กันแดด ให้เหมาะสมโดยในชีวิตประจำวันอาจใช้เพียง SPF 30 หากทำกิจกรรมกลางแจ้ง เลือกที่สามารถป้องกันน้ำ/เหงื่อ และมี SPF ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป อีกอย่างที่สำคัญต้องสังเกตวันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุ เลขที่จดแจ้ง (อย.) และราคาไม่แพงจนเกินไป เช่น ผลิตภัณฑ์กันแดดตำรับสถาบันโรคผิวหนัง ซึ่งมีผลตรวจค่า SPF และ PA ผ่านมาตรฐาน ตามที่ระบุในฉลาก โดยใช้การทดสอบ In Vitro SPF Labsphere Transmittance Analyzer ปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ได้จริง พร้อมให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ควรทาเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันปัญหาจากแสงแดดและมีผิวสวยอ่อนกว่าวัย