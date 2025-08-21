8 ประโยชน์ของกีวีที่มีดีมากกว่าแค่ความอร่อย

1. เป็นแหล่งของวิตามินซี
เชื่อหรือไม่ว่า กีวีมีวิตามินซีมากกว่าส้มและมะนาว ซึ่งสารอาหารชนิดนี้ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ระบบภูมิคุ้มกัน และป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วย โดยไปต่อสู้กับไวรัสและแบคทีเรีย อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้รุกล้ำเข้ามาในร่างกาย รวมถึงช่วยให้เรามีฟัน กระดูก เนื้อเยื่อ และหลอดเลือดที่แข็งแรง อย่างไรก็ดี กีวี 1 ลูก มีวิตามินซีมากถึง 240% ของปริมาณวิตามินซีที่แนะนำต่อวัน จึงควรทานในปริมาณที่เหมาะสม
2. อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเด้นท์
นอกจากกีวีจะเป็นแหล่งของวิตามินซีแล้ว ก็ยังเปี่ยมล้นไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเด้นท์ ซึ่งหมายความว่ากีวีสามารถช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระและชะลอไม่ให้คุณแก่ก่อนวัย ทั้งนี้ผิวของเราถูกแสงแดด สภาพอากาศ และมลภาวะทำร้ายทุกวัน การทานกีวีสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่และรักษาความอ่อนเยาว์ของผิวให้นานขึ้น นอกจากนี้กีวียังช่วยปกป้องดวงตาจากรังสียูวี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม โรคต้อกระจก และความดันโลหิตสูง
3. บรรเทาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
ด้วยความที่กีวีอุดมไปด้วยไฟเบอร์ ทำให้เป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกหรือมีก๊าซ ยิ่งไปกว่านั้น กีวียังมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหาร หากมองในภาพรวมจะพบว่า กีวีทำให้เราหายท้องอืดหรือแก้ปัญหาอาหารไม่ย่อย อีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวน
4. ทำให้หุ่นดี
สำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงไดเอท กีวีถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะมีแคลอรีน้อยมาก ทั้งนี้กีวี 100 กรัม มีเพียงแค่ 69 แคลอรีเท่านั้น นอกจากนี้การทานกีวียังช่วยลดความรู้สึกอยากทานของหวาน ทำให้คุณไม่ทานอาหารจุบจิบที่เกิดจากความหิวกระหาย
5. ดีสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์
ในช่วงตั้งครรภ์ ผู้หญิงควรได้รับกรดโฟลิคเพิ่มขึ้น ซึ่งวิตามินชนิดนี้ช่วยให้เซลล์ของเอมบริโอพัฒนา หากร่างกายได้รับกรดโฟลิคไม่เพียงพอ ก็จะทำให้ตัวอ่อนมีรูปร่างผิดปกติ และทำให้เกิดความบกพร่องของกระดูกสันหลัง การทานกีวีในระหว่างตั้งครรภ์สามารถช่วยให้คุณแม่ได้รับกรดโฟลิคอย่างเพียงพอ
6. ช่วยให้เล่นกีฬาได้ดีขึ้น
เมื่อเรานึกถึงผลไม้ที่เหมาะสำหรับคนเล่นกีฬา เรามักจะนึกถึงกล้วย แต่ความจริงแล้ว กีวีมีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วย และมีโซเดียมน้อยกว่า อีกทั้งยังมีวิตามินอี ลูทีน และไฟเบอร์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการเล่นกีฬาและทำให้เราแข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้กีวียังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดตะคริวและทำให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวเร็วขึ้น
7. ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ
กีวีมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ส่งผลให้เผาผลาญไขมันในร่างกายได้เร็วขึ้น ทำให้เรามีหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงที่มีสุขภาพดีมากขึ้น และนั่นก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจ ยิ่งไปกว่านั้น กีวียังมีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับของคอเลสเตอรอลในเลือด และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน หรือการแข็งตัวของเลือด ซึ่งสารอาหารที่มอบประโยชน์เหล่านี้ให้แก่เราก็คือ กรดโปรทีโอไลติก (Proteolytic)
8. ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น
เมื่อทานผลไม้ อารมณ์ของเราก็จะเปลี่ยนไป เพราะเราจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรง มีพลังงาน และมีอารมณ์ดีขึ้น ซึ่งกีวีก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น เพราะมีเอนไซม์บางชนิดที่จะส่งสัญญาณไปยังสมอง และทำหน้าที่เป็นตัวช่วยปรับอารมณ์ ดังนั้นหากคุณกำลังเศร้า เสียใจ หรือเครียด ให้คุณลองทานกีวี
ข้อควรระวังในการทานกีวี
กีวี เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากต่อสุขภาพ เนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินซี ใยอาหาร และสารต้านอนุมูลอิสระ แต่ก็มีข้อควรระวังบางเรื่อง
แพ้กีวี เป็นหนึ่งในผลไม้ที่อาจมีอาการแพ้ได้
ผู้ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์ในการทานกีวี เพราะกีวีมีผลลดการแข็งตัวของเลือดได้
ผู้มีปัญหาเรื่องความดันหรือโรคที่เกี่ยวกับโพแทสเซียม ควรทานด้วยความระวัง เพราะกีวีมีโพแทสเซียมสูง
การทานในปริมาณมาก ระวังเรื่องท้องอืด และน้ำตาลที่สูงเกินไป
จะเห็นได้ว่ากีวีเป็นผลไม้ขนาดจิ๋วที่มีคุณสมบัติมากมาย ไล่ตั้งแต่ช่วยลดน้ำหนักไปจนถึงช่วยให้เรามีอารมณ์ดีขึ้น หากคุณกำลังเบื่อผลไม้ที่ทานเป็นประจำ กีวีก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เราอยากให้คุณลองนำไปพิจารณา