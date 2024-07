14 สมาคมนักเรียนไทยในต่างแดนจัดกิจกรรม Networking รวมนักเรียนไทยในต่างประเทศกว่า 250 คน

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 67 สมาคมนักเรียนไทยในสิงคโปร์ (Association of Thai Students in Singapore - ATSIS) ร่วมกับ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และสมาคมนักเรียนไทยในต่างประเทศอีก 13 สมาคม ได้ร่วมจัดงาน ‘Thai Ties (ไท้ ไทย): Overseas Thai Students Networking Event’ ณ โรงแรม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกในการจัดกิจกรรม Networking สำหรับนักเรียนไทย ที่ศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในสิงคโปร์ (ATSIS) และร่วมจัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในต่างประเทศอีก 13 สมาคมได้แก่1. สมาคมนักเรียนไทย-จีน (TCSA)2. สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (ATSA)3. สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สหราชอาณาจักร (Samaggi Samagom)4. สมาคมนักเรียนไทยในวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน สหราชอาณาจักร (LSESU Thai Society)5. สมาคมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร (Imperial Thai Society)6. สมาคมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร (KCL Thai Society)7. สมาคมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยบริสตอล สหราชอาณาจักร (Bristol Thai Society)8. สมาคมนักเรียนไทยในสถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี ประเทศเกาหลีใต้ (TSAK)9. สมาคมนักเรียนไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า (ATSHM)10. สมาคมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา (UTTSA)11. สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TSAJ)12. สมาคมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (NTU-TSA)13. สมาคมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย (UQTSA)โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย โดย นายภูริ วิรการินทร์ ประธานสมาคมนักเรียนไทยในสิงคโปร์ (ATSIS) กล่าวถึงจุดประสงค์หลักของสมาคมในการจัดงาน ‘Thai Ties (ไท้ ไทย): Overseas Thai Students Networking Event’ เพื่อให้นักเรียนไทยที่กำลังศึกษาที่ต่างประเทศได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งสปอนเซอร์ ผู้ร่วมจัดงาน ที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน และเห็นความสำคัญของนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการนำเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ จากนอกประเทศกลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศ นายภูริฯ ยังได้กล่าวขอบคุณ นายจามีกร ลิขิตวัฒนานุรักษ์ และนายธนเทพ ปรีดาวิภาต และทีมงานคนอื่น ๆ ที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงานเบื้องหลังและทำให้เกิดงาน Networking ครั้งแรกของนักเรียนไทยในต่างประเทศขึ้นคุณประพันธ์ พันธุ์ศรีเพชร Head of Human Resources & Administration จากบริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในองค์กรที่เห็นถึงความสำคัญ และสนับสนุนให้เกิดงานนี้ขึ้น กล่าวถึงการเติบโตและวิสัยทัศน์ของบริษัท รวมถึงความสำคัญของนักเรียนไทยที่จบการศึกษาและมีประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศ ว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทย พร้อมเสนอโอกาสการร่วมงานกับบริษัทฯ ให้กับนักเรียนไทยที่มาเข้าร่วมอีกหนึ่งในบุคคลสำคัญ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงาน คุณพศวีร์ จึงจีระสิทธิ์ VP, Agency Business จากบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของแผนประกันภัยประเภทต่าง ๆ และรายละเอียดของกรมธรรม์ รวมทั้งมอบข้อเสนอสุดพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมงาน และนักศึกษาไทยในต่างประเทศทุกคนนอกจากนี้ ทางผู้จัด ยังได้รับเกียรติจาก คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในการบรรยายพิเศษ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในฐานะผู้ที่จบการศึกษา และเคยใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิธีการนำสิ่งที่เรียนรู้ได้จาก การอยู่ต่างประเทศมาต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมี Session การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตและการทำงานในต่างประเทศ ระหว่างตัวแทนนักเรียนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ใน Session นี้ได้แก่ นายจามีกร ลิขิตวัฒนานุรักษ์ (สิงคโปร์) นายพชร อุ่นเจริญ (สหรัฐอเมริกา) นายสรวง สิทธิสมาน (ประเทศจีน) นายเจเด็น จรดล (ประเทศเกาหลีใต้) นางสาวนรภัทร วิทวัสพงศาทิพย์ (สหราชอาณาจักร) นางสาววีรินทร์ องค์พิพัฒนกุล (ประเทศแคนาดา) นางสาว​​ศิภัคธ์ศญา ตั้งสำเริงวงศ์ (ประเทศออสเตรเลีย) และ นายธีร์ธัช ภัทรวโรดม (ฮ่องกง) ซึ่งได้พูดถึงการใช้ชีวิต การทำงาน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการนำความรู้และทักษะกลับมาพัฒนาประเทศไทยนอกจากจะได้รับความรู้จาก Speaker ที่มาร่วมในงาน ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างโอกาสในการพูดคุยทำความรู้จักเพื่อนใหม่ที่เป็นนักเรียนไทยในต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ สนับสนุนโดยบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)จากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทำให้งาน ‘Thai Ties (ไท้ ไทย): Overseas Thai Students Networking Event’ ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 250 คนจากกว่า 14 ประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ ทางสมาคมนักเรียนไทยในสิงคโปร์ (ATSIS) ได้บรรลุจุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์นักเรียนไทยในต่างประเทศ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานทุกท่าน โดยคาดหวังว่างานครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนไทยที่มีความฝันที่จะพัฒนาและเติบโตที่ต่างประเทศ และเป็นก้าวแรกในการรวมกำลังนักเรียนไทยที่มีความหลากหลายทางประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้ ทางคณะผู้จัด ยังคาดหวังว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงความร่วมมือของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาไทยผู้มีความรู้ความสารมารถ มีศักยภาพในระดับสากล รวมถึงองค์กรนักเรียนนักศึกษาไทยในประเทศต่าง ๆ ในการร่วมมือจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ต่อไปในอนาคต