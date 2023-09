ผลสำรวจชี้ ช่วง 3 ปี คนไทยใช้กัญชาเพิ่มขึ้น 7.8 แสนคน แต่สูบบุหรี่ลดลง 2.4 ล้านคน

หมายเหตุ * สถิติการใช้กระท่อมรวม คำนวณ จาก แถวที่ 4 บวกแถวที่ 5 แต่คนอาจจะใช้ร่วมกันทั้งสองแบบ ดังนั้นจำนวนคนใช้รวมที่แท้จริงจึงอาจจะน้อยกว่าที่คำนวณได้

รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สถิติการใช้ กัญชา กระท่อม บุหรี่ สุรา และยาบ้า ของคนไทยในช่วงที่ผ่านมา ชี้ว่า คนไทยมีแนวโน้มสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อสุขภาพลดลง ปรากฏการณ์นี้น่าจะเป็นผลพวงจากนโยบายปลดล็อกกัญชาและพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดที่ผ่านมาผลการสำรวจการใช้สารเสพติดในประเทศไทย ช่วง พ.ศ. 2562 ถึง 2564 [1] พบว่า คนไทยใช้กัญชา “เพิ่มขึ้น” 7.8 แสนคนและ ใช้พืชกระท่อม “เพิ่มขึ้น” 5 ล้านคน แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน คนไทยสูบบุหรี่“ลดลง” 2.4 ล้านคน ดื่มสุรา “ลดลง” 5.3 ล้านคน และใช้ยาบ้า “ลดลง” 8.7 หมื่นคน“บุหรี่” “สุรา” และ “ยาบ้า” คือ “ยาเสพติดตัวจริง” ที่ทำลาสุขภาพของคนไทยและครอบครัวคนไทยมาอย่างยาวนาน [2]​ถ้าสถิติการใช้ฯ ข้างต้น ยังคงมีแนวโน้มเช่นนี้ไปต่อเนื่อง คนไทยน่าจะมีสุขภาพดีขึ้นตารางที่ 1 ผลการสำรวจ เมื่อปี พ.ศ.2562 ถึง 2564 [1][1] Kalayasiri R, Boonthae S. Trends of cannabis use and related harms before and after legalization for recreational purpose in a developing country in Asia. BMC Public Health. 2023 May 19;23(1):911. doi: 10.1186/s12889-023-15883-6. PMID: 37208663.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37208663/[2] Thai PBS. สสส.- สธ. เปิด 5 ปัจจัยคนไทยตายก่อนแก่. เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2565. https://www.thaipbs.or.th/news/content/322948