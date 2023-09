เผยผลวิจัย ยากัญชาตำรับเมตตาโอสถรักษาอาการปวดจากปลายประสาทเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานได้ผลดี

ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่า คนไทยเป็นโรคเบาหวานมากกว่า 5.4 ล้านคน พอเกิดแผลที่เท้าจะหายยาก ทำให้ต้องถูกตัดเท้า กลายเป็นผู้พิการ กรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำวิจัยโดยใช้ยากัญชาตำรับเมตตาโอสถแบบทาภายนอก รักษาอาการปลายประสาทเสื่อมจากโรคเบาหวาน พบว่า สามารถลดอาการเจ็บปวดและเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญปัจจุบันคนไทยเป็นโรคเบาหวานจำนวนมากถึง 5.4 ล้านคน [1] แต่เข้าถึงการรักษาในระบบเพียง 3.3 ล้านคน คนไทยเสียชีวิตเพราะโรคเบาหวานสูงถึง 16,388 คนต่อปี หรือคิดเป็นวันละ 45 คน คำนวณเป็นสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงปีละ 47,596 ล้านบาท [2]โรคแทรกซ้อนของเบาหวานที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ โรคปลายประสาทเสื่อม ทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีแผลที่เท้า สูงถึงร้อยละ 19 ถึง 34 [3] สถิติในประเทศไทย พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า จะถูกตัดเท้า สูงถึงร้อยละ 21 ถึง 82 [4] - [7] ในที่สุดกลายเป็นผู้พิการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้สนับสนุนให้คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำวิจัยโดยใช้ยากัญชาตำรับเมตตาโอสถแบบทาภายนอก รักษาอาการปลายประสาทเสื่อมจากโรคเบาหวานเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) รวม 100 ราย หลังการรักษานาน 3 เดือน พบว่า สามารถลดอาการเจ็บปวดจากปลายประสาทอักเสบและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ [8]อาการเจ็บปวด ประเมินโดยเครื่องมือวัดแบบมาตรฐานสากล (NPSI) พบว่าก่อนเริ่มต้นการศึกษาผู้ป่วยมีอาการปวดเส้นประสาทส่วนปลาย 25.24 คะแนน หลังได้รับการรักษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบคะแนนอาการปวด ลดลงคงเหลือเพียง 5.57 คะแนนในด้านคุณภาพชีวิตซึ่งประเมินโดยเครื่องมือวัดแบบมาตรฐานสากล (EQ-5D-5L) และการประเมินสภาวะสุขภาพทางตรง (Visual Analog Scale: VAS) พบว่า ก่อนเริ่มต้นการศึกษาผู้ป่วยมีคะแนนคุณภาพชีวิต ร้อยละ 60.64 เมื่อสิ้นสุดการรักษาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 79.79 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสำหรับยากัญชาตำรับเมตตาโอสถนี้ พญ.สุภาพร มีลาภ ได้มอบสิทธิ์ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นน้ำมันกัญชาที่สกัดจากดอกกัญชาตัวเมีย สายพันธุ์หางกระรอก มีสัดส่วนของสาระสำคัญ ดังนี้THC:CBN:CBD เท่ากับ 3.20:0.65:0.32มิลลิกรัม/หยด [9]ผลการวิจัยนี้มีศักยภาพในการนำไปต่อยอดและขยายผลให้กว้างขวางต่อไป เพื่อการลดปัญหาการถูกตัดเท้าและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน และที่สำคัญมากคือ การเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางการแพทย์ของประเทศไทยจากการวิเคราะห์ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน จำแนกเป็นกลุ่มที่ได้รับกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถ จำนวน 50 คน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จำนวน 50 คนโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 64.33 (9.94) ปี อายุต่ำสุด 33 ปี อายุสูงสุด 84 ปี เมื่อเปรียบเทียบอายุของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า มีอายุ 63.42 (10.77), 65.24 (9.06) ปี ตามลำดับข้อมูลด้านเพศ พบว่า เป็นเพศชายร้อยละ 28.0, 26.0 เพศหญิงร้อยละ 72.0, 74.0 ตามลำดับ ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 66.0, 76.0 ตามลำดับ ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 84.0, 96.0 ตามลำดับจากการสรุปผลการศึกษาอาการปวดเส้นประสาทส่วนปลายในข้างต้น ในส่วนนี้นำเสนอผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยอาการปวดเส้นประสาทเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตั้งแต่เริ่มต้นรักษาจนสิ้นสุดการรักษาภายใน 12 สัปดาห์ พบว่าก่อนเริ่มต้นการศึกษาทั้งสองกลุ่มมีอาการปวดใกล้เคียงกันดังนี้ กลุ่มทดลอง 25.60 (19.26) คะแนน กลุ่มควบคุม 25.24 (15.55) คะแนน มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเพียง 0.36 คะแนนเมื่อประเมินการรักษาในสัปดาห์ที่ 4,8,12 พบว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงของการปวดเส้นประสาทอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.72, 9.38, 5.57 คะแนนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มในสัปดาห์ที่ 12 ยิ่งพบความแตกต่าง อาการปวดเส้นประสาทอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเท่ากับ 5.57, 22.85 คะแนนตามลำดับ โดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอาการปวดเส้นประสาทเท่ากับ -17.27 คะแนนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยทดลองทางคลินิกในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตั้งแต่เริ่มรักษาจนสิ้นสุดการรักษา ณ สัปดาห์ที่ 12 ด้วยเครื่องมือ EQ-5D-5L ของศูนย์โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAB) ทั้งหมดมี 5 มิติ และมีมาตรวัดคุณภาพชีวิต 5 ระดับ พบการวิเคราะห์ก่อนเริ่มต้นการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ได้ผลดังนี้​1. การเคลื่อนไหว ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตด้านการเคลื่อนไหวค่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มทดลองเท่ากับ 2.40, 2.12, 1.86, 1.83 ตามลำดับมีแนวโน้มลดลง มากกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับ 2.32, 2.28, 2.00, 2.04 ตามลำดับ ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงบ่งชี้ถึงการมีการคลื่นไหวที่ดีขึ้น​2. การดูแลตนเอง ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตด้านการดูแลตนเอง ค่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มทดลองเท่ากับ 1.54, 1.42, 1.34, 1.43 ตามลำดับมีแนวโน้มลดลง มากกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับ 1.76, 1.76, 1.50, 1.59ตามลำดับ ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงบ่งชี้ถึงการดูแลตนเองที่ดีขึ้น​3. กิจกรรมที่ทำเป็นประจำ ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตด้านกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ ค่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มทดลองเท่ากับ 1.80, 1.54, 1.60, 1.51 ตามลำดับมีแนวโน้มลดลง มากกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับ 2.08, 1.94, 1.81, 1.70 ตามลำดับ ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่ทำเป็นประจำที่ดีขึ้น​4. อาการเจ็บปวด/อาการไม่สบายตัว ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตด้านอาการเจ็บปวด/อาการไม่สบายตัว ค่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มทดลองเท่ากับ 3.00, 2.46, 2.00, 1.83 ตามลำดับมีแนวโน้มลดลง มากกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับ 2.92, 2.70, 2.42, 2.30ตามลำดับ ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงบ่งชี้ถึงอาการเจ็บปวด/อาการไม่สบายตัว ที่ดีขึ้น​5. ความวิตกกังวลและความซึมเศร้า ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตด้านความวิตกกังวลและความซึมเศร้า ค่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มทดลองเท่ากับ 3.00, 2.46, 2.00, 1.83 ตามลำดับมีแนวโน้มลดลง มากกว่ากลุ่มควบคุมเท่ากับ 2.92, 2.70, 2.42, 2.30ตามลำดับ ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยที่ลดลงบ่งชี้ถึงความวิตกกังวลและความซึมเศร้าดีขึ้นในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตั้งแต่เริ่มต้นการรักษา และทำการประเมินคุณภาพชีวิตซ้ำในสัปดาห์ที่ 4-12 สอดคล้องกับข้อสรุปข้างต้นที่คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยทดลองทางคลินิกดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค่าคะแนนอรรถประโยชน์ที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในกลุ่มทดลองเท่ากับ .63, 76, .81, .83 ตามลำดับ และกลุ่มควบคุม .65, .68, .75, .75 ตามลำดับ​ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับระบบผิวหนังสำหรับการวิจัยทดลองทางคลินิกทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตลอดระยะเวลาทำการศึกษาวิจัยเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มส่วนมากไม่มีอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการข้างเคียงจากกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและยาหลอก พบว่า ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม ร้อยละ 90.0 เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในระดับเล็กน้อยเพียงร้อยละ 10.0 ซึ่งพบความผิดปกติคล้ายคลึงกันดังนี้​1. กลุ่มทดลองที่ได้รับกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถ มีอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับระบบผิวหนัง ดังนี้(1) Urticaria ร้อยละ 6.0(2) Rash maculopapular ร้อยละ 4.0(3) Erythroderma,(4) Pain of skin,(5) Rash maculopapular ร้อยละ 2.0​2. กลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก (น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น) อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับระบบผิวหนัง ดังนี้(1) Urticaria ร้อยละ 6.0(2) Pain of skin ร้อยละ4.0(3) Rash maculopapular,(4) Erythroderma,(5).Rash maculopapular ร้อยละ 2.0[1] วิชัย เอกพลากร. 