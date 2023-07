อว. ร่วมยินดี VRU Wind Symphony วงดุริยางค์เครื่องลม มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ คว้าแชมป์การแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ 2023

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในงานแสดงดนตรี จากวงดนตรี VRU Wind Symphony วงดุริยางค์เครื่องลม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์ (มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ) หลังจากคว้าแชมป์ในรายการ 2023 3rd “Nie Er” Youth Wind Brand Art Week ณ มณฑลยูนนาน เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการ รมว.กระทรวง อว. นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง อว. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม ที่ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.โดยการบรรเลงดนตรีครั้งนี้ได้หยิบยกบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า อาทิ บทเพลง Still on my mind บทเพลงความฝันอันสูงสุด บทเพลงสายฝน รวมทั้งนำเอาบทเพลงอมตะ เพลงคลาสสิก และเพลงร่วมสมัย มาบรรเลงและขับร้องศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรี VRU Wind Symphony ที่ได้แสดงให้เห็นว่าลูกหลานไทยของเราเก่งมาก โดยเฉพาะลูกหลานจาก มรภ.วไลยอลงกรณ์ ที่สมาชิกของวงประกอบไปด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ซึ่งได้เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศจีนและได้รับรางวัลชนะเลิศจากรายการ 2023 3rd “Nie Er” Youth Wind Brand Art Week โดยชื่อ Nie Er ก็คือผู้แต่งเพลงชาติจีน ในช่วงที่จีนทำสงครามกับญี่ปุ่น เป็นเพลงที่แต่งสั้นๆ เพื่อปลุกเร้าคนจีนให้ยืนหยัดสู้กับญี่ปุ่น ไม่ยอมแพ้ญี่ปุ่น โดยหลังจากสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2492 จึงได้นำเพลงของ Nie Er มาเป็นเพลงชาติจีน“วง VRU Wind Symphony เป็นวงดุริยางค์เครื่องลมที่อยู่ในระดับนานาชาติอีกวงหนึ่งของไทย และเป็นที่ประจักษ์แจ่มชัดถึงความสามารถต่อสายตาประชาชน ผมขอแสดงความชื่นชม แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ อยากให้คนไทยช่วยสนับสนุนวงดนตรีของอุดมศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้แสดงความสามารถ แสดงศักยภาพในเวทีระดับโลกต่อไป” รมว.อว. กล่าวด้าน ดร.ดนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่วง VRU Wind Symphony ได้รับชัยชนะกลับมา นับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าดีใจว่าวงดนตรีไทยของเรามีความสามารถในระดับนานาชาติ ซึ่งจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ต่อไป