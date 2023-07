"ประยุทธ์" ชมให้กำลังใจวงดุริยางค์เครื่องลม ม.เกษตรฯ ย้ำประเทศเดินไปข้างหน้าสร้างความเชื่อมั่น

วันนี้ (5ก.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล นายดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร นำวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงคอนเสิร์ตในงาน Bandmasters Association Annual Convention/Clinic ณสหรัฐอเมริกา เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารมว.มหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีชมการบรรเลงในบทเพลง Siamese Impossible Dream (2023) : Incidental Music from the Old Land, Two new Land บรรยายเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในซีกโลกตะวันออก เชื่อมทำนองหลักในเพลงศรีอโยธยา แล้วปิดด้วยอโยธยาคู่ฟ้า จากนั้นดนตรีนำเข้าสู่โลกตะวันตก ด้วยบทเพลง New World Symphony และบทเพลง Star Spangled Banner ตามด้วยบทเพลงพื้นถิ่นของ Texas ซึ่งตั้งใจนำเสนอว่า Kasetsart Winds จากประเทศไทย ปิดท้ายด้วยบทเพลง The Impossible Dream (ความฝันอันสูงสุด) บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันเป็นบทกลอนที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานแม้จะต้องพบอุปสรรคก็พร้อมที่จะฟันฝ่าไป และเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกถึงกษัตริย์ที่อยู่ในใจของพสกนิกรตราบนิรันดร์โดยนายกฯชื่นชมนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักดนตรี ชี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ในการใช้ทักษะการแสดงเพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ทั่วโลก ขอเน้นย้ำถึงความสุขภายในประเทศ การอยู่บ้านเรา ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนับเป็นความสุขใจการไปต่างประเทศในครั้งนี้ขอให้มีความสุขเหมือนกับอยู่บ้านของเรา ซึ่งเป็นสังคมที่อบอุ่น มีพ่อแม่ มีความรักให้กันขอให้รักษาสิ่งนี้ไว้ให้ได้ทั้งนี้ ขอให้เข้าใจว่าประเทศไทยกำลังเดินไปข้างหน้าต่อไป เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศยืนยันการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับทุกคน ทั้งในวันนี้และในอนาคต เพราะวันนี้คือประวัติศาสตร์ของวันข้างหน้า ขอทุกคนร่วมกันเดินหน้าไปสู่อนาคตในทิศทางที่ควรจะเป็น ในฐานะที่ทุกคนเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องเดินไปพร้อม ๆ กันกับคนรุ่นกลางและคนรุ่นเก่า ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนโดยเฉพาะด้านการศึกษา ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันช่วยกัน รวมทั้งคณะครูอาจารย์และทุกภาคส่วนนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ขอให้กำลังใจทุกคน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ นักดนตรีรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ได้มาในวันนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จ เดินทางปลอดภัย ทำให้เต็มที่ ลดความวิตกกังวล เล่นด้วยความสบายใจ ด้วยอารมณ์ที่เบิกบาน ไม่เครียด ระมัดระวังรักษาและดูแลสุขภาพ คำนึงถึงความเป็นไทย สัญลักษณ์ความเป็นไทย ฝากชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเป็นประเทศไทยของเรา.