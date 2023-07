Merkle Capital มอง Bitcoin เดือนกรกฎาคม 2566 แนวโน้มเติบโตสูง

“ไม่ชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอ”

จากภาพรวมข้างต้น ควรมีแผนการลงทุนอย่างไร?





นายวรเมธ จันทร์เสน ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยถึงเหตุผลสนับสนุนการเติบโตของ Bitcoin ดังนี้แม้การยื่นขอจัด Bitcoin Spot ETF ของ Blackrock จะยังไม่ได้รับการอนุมัติด้วยเหตุผลว่าแต่ก็เป็นสิ่งยืนยันถึงแนวโน้มการยอมรับของ Bitcoin ได้เป็นอย่างดี เมื่อตรวจสอบ AUM (Asset Under Management) จะพบว่ากลุ่มบริษัทการเงินชั้นนำมี AUM หรือมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 27 ล้านล้านดอลลาร์ แต่มูลค่าตลาดของคริปโตฯ มีเพียง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์เท่านั้น แม้ในอนาคต คริปโตฯ จะรับส่วนแบ่งจาก AUM กลุ่มนี้เพียง 5% แต่มูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นกว่า 1.35 ล้านล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้นเท่าตัว) ซึ่งเป็นโอกาสเติบโตของตลาดคริปโตฯ อย่างชัดเจน ดังนั้น หาก SEC สหรัฐอนุมัติการจัดตั้ง ETF สำเร็จ จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการเติบโตของ Bitcoin และภาพรวมคริปโตฯอ้างอิงจาก MVRV Ratio หรือ “Market Value by Realized Value” ซึ่งแสดงถึงมูลค่าตลาดเทียบกับมูลค่าจริงของ Bitcoin อีกนัยหนึ่งคือ Realized Value สามารถบอกถึงมูลค่าเฉลี่ยหรือต้นทุนของนักลงทุนรายใหญ่ได้ โดยปัจจุบัน MVRV Ratio ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 1.5 (หมายความว่าต้นทุนเฉลี่ย BTC ของรายใหญ่อยู่ที่ประมาณ 20,000 ดอลลาร์) เมื่อย้อนข้อมูลในอดีต MVRV Raito เคยขึ้นไปสูงถึง 4 แสดงให้เห็นว่ามูลค่า ณ ปัจจุบันและความเสี่ยงในการถือครอง BTC นั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเมื่อพิจารณาถึง Bitcoin Dominance จะพบว่า Bitcoin มีส่วนแบ่งตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหากผ่านแนวต้านสำคัญที่ 52% จะมีแนวโน้มในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดที่สูงมากยิ่งขึ้น ทำให้เดือนกรกฏาคมนั้น ภาพรวมของ Altcoin ยังคงโดนกดดันเมื่อเทียบกับ Bitcoinนายมานะ คานิโยว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เดือนกรกฏาคม 2566 เทรนด์ Bitcoin ยังคงมีโอกาสเติบโตสูงซึ่งสอดคล้องกันกับข้อมูลของ Cryptomind Advisory ที่ได้มีการคาดการณ์กรอบราคาไว้ที่ 27,500 - 34,000 ดอลลาร์ เนื่องจากช่วงเดือน มิ.ย. BTC มีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากการรับข่าว BlackRock ยื่นขออนุมัติ Bitcoin SPOT ETF ทำให้มีโอกาสย่อตัวในระยะสั้นได้ แต่ในภาพรวมแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นและมีโอกาสผ่านแนวต้านที่ 31,000 ดอลลาร์เพื่อทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 34,000 ดอลลาร์ หากนักลงทุนท่านใดต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อประกอบการตัดสินใจ สามารถติดต่อได้ที่ Merkle Capital ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทย