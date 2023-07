๑๙๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ จัดเฉลิมฉลองเป็นครั้งแรกหน้าอาคารรัฐสภา กรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.และทีมประเทศไทยรวมทั้งชุมชนคนไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดงาน Sawasdee DC Thai Festival ณ.National Mall บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐอเมริกาโดยมีบุคคลสำคัญของฝ่ายสหรัฐฯ เข้าร่วมอย่างหลายท่าน อาทิ นาง Erika Moritsugu, Deputy Assistant to the President and AAPI Senior Liaison นาย Robert Ogburn, Deputy Assistant Secretary for Global Media นาย Ben de Guzmen, Executive Director of Mayor’s Office on AAPI Affairs นาย Jim Walker , Board Member of AFS-USA และ Dr. John Bader, Executive Director of Fullbright Associationเอกอัครราชทูต ณ.กรุงวอชิงตัน ได้กล่าวเปิดงานว่า “ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐครบรอบ190ปี มีความเป็นพันธมิตรอย่างรอบด้านระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่เริ่มจากด้านเศรษฐกิจการค้าและขยายไปสู่การป้องกันประเทศและความมั่นคงในภายหลัง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความร่วมมือในทุกสาขาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน”นอกจากการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ฯ แล้วงาน Sawasdee DC Thai Festival ยังเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนออาหารและสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะส้มโอที่นำเข้าสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกและกุ้งไทยจากการลงทุนของคนไทยที่มลรัฐฟลอริดาผลผลิตแรกรวมไปถึงวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยผ่านการแสดงวัฒนธรรมผสมผสาน ไทย-อเมริกัน และกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งบนเวทีหลัก และในซุ้มกิจกรรมทั่วทั้งบริเวณงาน ประกอบด้วย-พาเหรดวัฒนธรรมไทย-สหรัฐฯ นำโดยวงโยธวาทิตของนาวิกโยธินสหรัฐฯ-สาธิตมวยไทยโดยแชมป์มวยไทย บัวขาว บัญชาเมฆ-การแสดง T-Pop โดยวง 4 Mix วง LGBTQ+ วงแรกของไทย และแอลลี่ นิติพน-การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพลงอเมริกันโดย Wendell Brunious และวง the New Orleans Quintet-การสาธิตนวดไทย-การแข่งขันตำส้มตำ-การสาธิตทำอาหารไทยโดยเชฟจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีหลากหลายรูปแบบโดยชุมชนและสมาคมไทยจากทั่วสหรัฐฯจากกรุงวอชิงตัน มหานครนิวยอร์ก เมืองบอสตัน รัฐฟลอริดา รัฐมินนิโซตา และคณะมรดกใหม่ รวมไปถึงการแข่งขันมวยไทย ซึ่งจัดโดยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ USA Muay Thai และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดกันมายาวนานถึง ๑๙๐ ปี และยังได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากชุมชนและสมาคมไทยทั่วสหรัฐฯ ภาคเอกชนไทยและสหรัฐฯ หน่วยงานสหรัฐฯ และมิตรของไทยในสหรัฐฯ เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้งาน Sawasdee DC Thai Festival ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด