นายกฯ ชื่นชม-เป็นกำลังใจให้วงดุริยางค์เครื่องลมแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ หนึ่งเดียวจากทวีปเอเชีย ตัวแทนประเทศไทยร่วมงาน Bandmasters Association Annual Convention/Clinic ที่สหรัฐฯ

วันนี้ (5 ก.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร นำวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงคอนเสิร์ตในงาน Bandmasters Association Annual Convention/Clinic ณ สหรัฐอเมริกา เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมนายกรัฐมนตรีชมการบรรเลงในบทเพลง Siamese Impossible Dream (2023) : Incidental Music from the Old Land, Two new Land บรรยายเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในซีกโลกตะวันออก ได้แก่ อโยธยา เมืองที่มีความสำคัญในดินแดนสุวรรณภูมิ และตะวันตก (Incidental Music) ได้แก่ อเมริกา เมืองแห่งเสรีภาพและหลากหลายชาติพันธุ์ โดยในตอนต้นของบทเพลงได้นำชุดเสียงแตร Fanfare และทำนองจาก Siamese Music และบทเพลง Air des Siamois เชื่อมทำนองหลักในเพลงศรีอโยธยา แล้วปิดด้วยอโยธยาคู่ฟ้า จากนั้นดนตรีนำเข้าสู่โลกตะวันตก ด้วยบทเพลง New World Symphony และบทเพลง Star Spangled Banner ตามด้วยบทเพลงพื้นถิ่นของ Texas ซึ่งตั้งใจนำเสนอว่า Kasetsart Winds จากประเทศไทย ปิดท้ายด้วยบทเพลง The Impossible Dream (ความฝันอันสูงสุด) บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันเป็นบทกลอนที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานแม้จะต้องพบอุปสรรคก็พร้อมที่จะฟันฝ่าไป และเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกถึงกษัตริย์ที่อยู่ในใจของพสกนิกรตราบนิรันดร์นายกรัฐมนตรีชื่นชมนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักดนตรี ชี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ในการใช้ทักษะการแสดงเพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ทั่วโลกจะได้เห็นศักยภาพทางด้านดนตรีของประเทศไทย ในนามของรัฐบาลขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทุกฝ่าย เพลงที่บรรเลงมีความไพเราะ และเพลงความฝันอันสูงสุดก็เป็นบทเพลงบรรเลงที่มีความหมาย ความฝันนับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมุ่งหวังทำให้ชีวิตมีความหวัง มีความฝันที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าในอนาคต พร้อมขอบคุณในความตั้งใจและความมุ่งมั่นของทุกคนที่จะนำชื่อเสียงของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยไทย รวมทั้งดนตรีไทยไปแสดงสู่สากลที่มลรัฐเท็กซัสในเร็วๆ นี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความสุขภายในประเทศ การอยู่บ้านเราซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนับเป็นความสุขใจ การไปต่างประเทศในครั้งนี้ขอให้มีความสุขเหมือนกับอยู่บ้านของเรา ซึ่งเป็นสังคมที่อบอุ่น มีพ่อแม่ มีความรักให้กัน ขอให้รักษาสิ่งนี้ไว้ให้ได้ พร้อมกับนายกรัฐมนตรีชื่นชมในความพร้อมเพรียง ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นรวมถึงการขับร้องและการแสดงดนตรีของวง เชื่อมั่นในศักยภาพและยินดีที่ได้รับเชิญไปในครั้งนี้ ซึ่งประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่ได้รับเชิญในทวีปเอเชีย เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและคาดหวังให้มีครัั้งต่อไปในอนาคต พร้อมขอให้แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยอันเป็น Soft Power ที่มีคุณค่า โชว์ศักยภาพทางดนตรีให้ทั่วโลกร่วมชื่นชม คาดหวังให้ทุกคนได้รับสิ่งต่างๆ ที่ดีขึ้นตามความมุ่งมั่นและความพยายามที่ตั้งใจไว้ ด้วยความตั้งใจของตัวเอง ทุกอย่างเจริญก้าวหน้าไปได้ต้องเริ่มจากตัวเอง พ่อแม่เป็นคนดูแล จากนั้นหางานทำ หน่วยงานต่าง ๆ ก็ให้การสนับสนุนดูแล ขอให้เข้าใจว่าประเทศไทยกำลังเดินไปข้างหน้าต่อไปเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยืนยันการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับทุกคน ทั้งในวันนี้และในอนาคต เพราะวันนี้คือประวัติศาสตร์ของวันข้างหน้า ขอทุกคนร่วมกันเดินหน้าไปสู่อนาคตในทิศทางที่ควรจะเป็น ในฐานะที่ทุกคนเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องเดินไปพร้อม ๆ กันกับคนรุ่นกลางและคนรุ่นเก่า ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนโดยเฉพาะด้านการศึกษา ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันช่วยกัน รวมทั้งคณะครูอาจารย์และทุกภาคส่วนในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจทุกคน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ นักดนตรี รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ได้มาในวันนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จ เดินทางปลอดภัย ทำให้เต็มที่ ลดความวิตกกังวล เล่นด้วยความสบายใจ ด้วยอารมณ์ที่เบิกบาน ไม่เครียด ระมัดระวังรักษาและดูแลสุขภาพ คำนึงถึงความเป็นไทย สัญลักษณ์ความเป็นไทย ฝากชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเป็นประเทศไทยของเราสำหรับวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Winds) เป็นวงดุริยางค์เครื่องลมเพียงหนึ่งเดียวจากทวีปเอเชียที่ได้รับเชิญจาก Texas Bandmasters Association เพื่อเข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ตภายในงาน Bandmasters Association Annual Convention/Clinic ครั้งที่ 76 ซึ่งจัดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ในทุกปี ณ เมืองซานอันโตนิโอ มลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการประชุมและสัมมนาทางวิชาการวงดุริยางค์เครื่องลมที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,500 คน โดยคณะจะออกเดินทางในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 และเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ได้นำเสนอผลงานผ่านการแสดงคอนเสิร์ตวงดุริยางค์เครื่องลม ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีที่ใหญ่ที่สุด เพื่อตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสอนผ่านศาสตร์แห่งแผ่นดิน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิตภาควิชาดนตรีได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ผ่านการนำเสนอในงาน Conference /Clinic และสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านดนตรีของตนเองให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่เยาวชนในรุ่นต่อไปได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย