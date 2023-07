2 ปี "มะเร็งรักษาทุกที่" ยังมีจุดอ่อน พบผู้ป่วยกระจุก รพ.ใหญ่ ติดขัดเบิกจ่ายหลายรายการ

นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน รองประธานกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในงานเสวนา “2 ปี มะเร็งรักษาทุกที่ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จถ้วนหน้า” เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า นโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ (Cancer Anywhere) คืออย่าให้ประชาชนต้องเดือดร้อนจากการส่งต่อ ยิ่งคนที่ไม่มีรถส่วนตัว เวลามา รพ.ต้องเหมารถมาไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 บาทต่อครั้ง หลังจากมีโครงการนี้ก็เปลี่ยนจากระบบใบส่งตัวมาเป็นระบบ cancer nurse coordinator คือให้ รพ.ติดต่อระหว่างกันเอง ไม่เป็นภาระของคนไข้หรือญาติอีกต่อไป ส่งผลดีต่อ รพ.โดยเฉพาะในภูมิภาค เพราะเดิมทีถ้าส่งตัวผู้ป่วยไป รพ.มหาวิทยาลัย รพ.ต้นทางจะถูกตัดเงินจากงบรวมสำหรับรักษา แต่ปัจจุบันหน่วยบริการไหนรักษา หน่วยบริการนั้นก็เรียกเก็บเงินเอง ไม่ต้องมาเรียกเก็บจากงบค่ารักษารวมของทั้งเขตอีกแต่ระบบ cancer nurse coordinator ยังมีจุดอ่อนคือ พยาบาลที่เป็นผู้ประสานงานมีการเปลี่ยนตัวไปมา อยากฝาก สปสช.ดูระบบนี้ให้ดี ถ้าระบบนี้พัง คนไข้ก็ต้องกลับมาเอาใบส่งตัว รวมทั้งเรื่องการลงทะเบียน แม้ในระบบ e-Claim จะมีข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ระบบไม่ควรเริ่มที่ e-Claim แต่เริ่มที่การลงทะเบียน เพราะเมื่อ รพ.เบิกเงินจาก e-Claim แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียน ทำให้เห็นแต่ตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่เห็นสถานการณ์ภาพรวมของผู้ป่วยทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรอีกประเด็นคือเรื่องการเบิกจ่าย คนไข้ต้องได้รับการวินิจฉัยที่แน่ชัดก่อน แต่บางครั้งแพทย์แค่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง แต่เมื่อลงทะเบียน ฝ่ายทะเบียนอาจดึงเข้าไปในระบบ Cancer Anywhere ทั้งที่อาจไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งก็ได้ ทำให้เกิดการเบิกเงินเกินกว่าที่ควรจะเป็น และที่พบคือบาง รพ.ไม่เคยเบิกเงินจากระบบ Cancer Anywhere เลย เพราะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายไม่เข้าใจ ดังนั้น ถ้าพบ รพ.ไหนที่มีตัวเลขต่ำ สปสช.เขต ต้องเข้าไปช่วยดูด้าน นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล รอง ผอ.ด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ประโยชน์ของนโยบายนี้คือ เวลามีคนไข้ต่างภูมิลำเนามารักษาที่สถาบันมะเร็งฯ เมื่อวินิจฉัยโรคแล้วต้องแนะนำให้คนไข้กลับไปขอใบส่งตัวจาก รพ.ต้นทางก่อน ทำให้เข้าถึงการรักษาช้า แต่เมื่อมีนโยบายนี้ทำให้รักษาต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องกลับไปขอใบส่งตัว แต่การเปลี่ยนจ่ายมาเป็น central reimbursement แบบ fee schedule ทำให้นอกเหนือจากรายการ fee schedule สปสช.จะไม่จ่าย อยากสะท้อนว่ามีหลายรายการที่ รพ.ยังติดขัดการในการเบิกจ่ายอยู่ด้าน ผศ.พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยังมีจุดหลายจุดที่น่าจะต้องพัฒนา เช่น การมีนโยบายนี้ทำให้คนไข้เข้ามาพบแพทย์ของโรงเรียนแพทย์ใน กทม.ได้เร็วขึ้น แต่หลายครั้งพบว่าในภูมิลำเนาที่คนไข้อาศัยอยู่ก็มีศูนย์มะเร็ง มีหน่วยรังสีรักษาหรือแพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาสำหรับการรักษาด้วยยาต่อเนื่อง พอแนะนำให้กลับไปรับบริการยาได้ที่เขตนั้นๆ ก็มีคนไข้ส่วนหนึ่งไม่ยอมกลับ ดังนั้น สปสช. คงต้องมีกลไกหรือประชาสัมพันธ์ให้คนไข้เข้าใจมากขึ้นต่อมาเรื่องการเบิกต้องได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง แต่หลายครั้งคนไข้อาจมีปัญหาสุขภาพอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษามะเร็ง เช่น คนไข้เบาหวานเมื่อให้ยารักษามะเร็งแล้วเกิดผลข้างเคียงบางอย่าง แต่ไม่มีความชัดเจนว่าเบิกจาก Cancer Anywhere ได้หรือไม่ หรือเมื่อถูกส่งตัวเข้ามารับการรักษาแต่มีโรคอื่นร่วมด้วย รพ.ก็ต้องดูแลให้โดยที่ไม่รู้ว่าจะเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่