บัตรทองเตรียมเปิด "Lab Anywhere" ตรวจแล็บใกล้บ้านครอบคลุม 24 รายการ ลดแออัด รพ. เข้าร่วมแล้ว 26 แห่ง

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ปี 2566 สปสช.ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์ จัดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือแล็บ ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมให้บริการใกล้บ้าน (Lab Anywhere) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง ลดความแออัดใน รพ. ที่ผ่านมาได้ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการผ่านออนไลน์ แก่ตัวแทนจากสภาเทคนิคการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการคลินิกเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ โดยภาพรวมของ Lab Anywhere คลินิกเทคนิคการแพทย์จะเป็นเครือข่ายการให้บริการกับหน่วยบริการ มี สปสช.เขต เป็นผู้จัดเครือข่าย"คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วม จะให้บริการเจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจ ตรวจวิเคราะห์ผล ให้บริการกรณีผู้ป่วยนอก 22 รายการ ใน 9 ตาม คือ 1.ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด 2.การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 3.การตรวจน้ำตาลสะสม 4.การตรวจระดับไขมันในเลือด 5.ตรวจการทำงานของตับ 6.การตรวจหาค่ากรดยูริก 7.การตรวจการทำงานของไต 8.การตรวจปัสสาวะ และ 9.การตรวจไวรัสตับอักเสบบี กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีใบสั่งการตรวจฯ จากหน่วยบริการ ทั้งกรณีมาที่คลินิกฯ หรือที่บ้านกรณีไม่สามารถมารับบริการได้ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ชรา ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หรือกรณีจำเป็น" นพ.จเด็จกล่าวนพ.จเด็จกล่าวว่า นอกจากนี้ ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 2 รายการ คือ 1.ตรวจทดสอบปัสสาวะ กรณีสงสัยว่าการตั้งครรภ์ และ 2.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ สำหรับประชาชนอายุ 50-70 ปี ทุก 2 ปี โดยกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 รายการเข้ารับบริการได้ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ร่วมโครงการ โดยไม่ต้องมีใบสั่งการตรวจ ส่วนอัตราการชดเชยค่าบริการ จะเป็นค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ และค่าตรวจวิเคราะห์ผลตามรายการบริการที่ สปสช. กำหนด (Fee schedule) กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้านจ่ายเพิ่มเติม 80 บาท ทั้งนี้จะไม่สามารถเรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้รับบริการได้ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า สภาฯ ได้นำร่องการตรวจประเมินรับรองคุณภาพคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่จะเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพฯ กำกับติดตามคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถานพยาบาลที่ส่งต่อคนไข้มารับบริการ และยังได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมให้ความรู้ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ทดสอบความชำนาญ และบริษัทเอกชนช่วยสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ มีการหารือการจัดบริการ Lab Anywhere ตั้งแต่ พ.ค. 2565 ทั้งการวางระบบ รับรองคุณภาพ และเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. จน ต.ค. 2565 สปสช.เห็นชอบให้ดำเนินการและจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ มีแผนเริ่มเปิดบริการเร็วๆ นี้ ปัจจุบันมีคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับ สปสช. แล้ว 26 แห่ง และมีอีกหลายแห่งอยู่ระหว่างการสมัครเข้าร่วม