ผู้ว่าฯ กทม. แถลงผลงานสำเร็จรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ JICA

กทม. จับมือ JICA และเมืองโยโกฮามา จัด Workshop ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ Net Zero

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “The 2nd Workshop on Net Zero Emissions Business Opportunity under Bangkok-Yokohama City-to-City Program” เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา ซึ่ง