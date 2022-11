วัยรุ่นไทย 1 ใน 7 มีปัญหาทางจิต อารมณ์ เสี่ยงฆ่าตัวตาย ดึงนักบวชหนุ่มสาวฝึกสติ สร้างสุขในกระเป๋า

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบและบริการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคม สำหรับเด็กและวัยรุ่นในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ปี 2565 โดยกรมสุขภาพจิต และภาคีเครือข่าย พบ 1 ใน 7 ของวัยรุ่นไทย มีความผิดปกติทางจิตประสาท อารมณ์ เสี่ยงเกิดความเครียดสะสม นำไปสู่การฆ่าตัวตาย เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของวัยรุ่นนางเบญจมาภรณ์กล่าวว่า สสส.เร่งสานพลัง มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย จัดกิจกรรม ThaiHealth Watch 2022 The Series : The Wake Up Tour in Bangkok ในหัวข้อ Happiness in Your Pocket ความสุขในกระเป๋า เปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นเข้าร่วมฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิต กว่า 60 คน โดยความสุขในกระเป๋า คือ ความสุข ความพอใจ ในชีวิตความเป็นอยู่ที่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง หยิบมาใช้ได้ตลอดเวลา กิจกรรมนี้มีคณะนักบวชวัยหนุ่มสาวชาวไทย ต่างชาติ 16 รูป เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจเพิ่มความสามารถรับมือกับความเครียดหรือความไม่แน่นอนในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ ยังแนะนำการค้นหาความสุขผ่านการฝึก "กลับบ้านที่แท้จริง" ภายใน สู่ความสงบสันติ เช่น ภาวนาด้วยบทเพลงแห่งสติ รับประทานอาหารอย่างมีสติ ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ตระหนักรู้เรื่องราวภายในตนเอง แบ่งปันเรื่องราวแก่กันและกัน ฟังอย่างมีสติ เดินในวิถีแห่งสติ ถือเป็นการฝึกเจริญสติเพื่อหาความสุขแบบง่ายๆ ผ่านเทคนิคที่คณะนักบวชวัยเดียวกัน นำมาสอนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอารมณ์ แนะแนวทางป้องกันและดูแลตัวเอง เพิ่มภูมิคุ้มใจ ฟื้นฟูภาวะเครียดสะสมให้ดีขึ้น