จ่อขยายวอร์ดโควิดเพิ่ม หลังป่วยรุนแรงเพิ่ม 10-20% สั่งใส่หน้ากากเข้า รพ. สิ้น มิ.ย.นี้ยกเลิก HI

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหากพ้นระยะการระบาดใหญ่ (Post-Pandemic) การรักษาจะมีการปรับอะไรหรือไม่เพื่อให้เข้าถึงง่าย ว่า คงต้องปรับไปเรื่อยๆ เพราะแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกัน เพระาปีแรกของการระบาดเอาเข้า รพ.หมดเลย ยังไม่รู้จักเท่าไร พอปีที่สองผู้ป่วยเยอะมากเป็นแสนก็ใช้ Home Isolation และปีนี้เราเปลี่ยนมาเป็นผู้ป่วยนอกและแยกกักที่บ้าน (OPHI) กรณีเมื่อเข้าสู่ระยะ Post-Pandemic ก็ต้องมั่นใจก่อนว่า จำนวนผู้ป่วยไม่เพิ่มขึ้นเร็ว ไม่รุนแรง ต้องยอมรับว่า BA.4 และ BA.5 เรายังไม่รู้จักมันทั้งหมด ตอนนี้ผู้ติดเชื้อดูเหมือนเพิ่มขึ้น วันนี้ไปตรวจเยี่ยม รพ.ราชวิถีมาอัตราการครองเตียงก็เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจดูเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ก็หารือกับ ผอ.รพ.ราชวิถีว่า อาจจะต้องเตรียมไว้ในกรณีถ้าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากๆ"เป็นจุดที่ทางการแพทย์ เรื่องการรักษาพยาบาลเราดูกรณีถ้าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดก็ต้องเผื่อไว้ ซึ่งวันนี้กรมจะมีหนังสือสั่งการลงไปว่า การเข้ามายัง รพ.ต่างๆ ยังขอให้สวมหน้ากากก่อนไม่ว่าจะเป็นคนไข้ OPD หรือ IPD และกำชับบุคลากรทางการแพทย์สำรวจตัวเองว่าฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้ว รับเข็มสุดท้ายเมื่อไร ถ้าเกิน 4 เดือนก็เชิญชวนบุคลากรและประชาชนที่มารับบริการ โดยจะให้บุคลากรทางการแพทย์ถาม เพื่อให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอีกครั้ง" นพ.สมศักดิ์กล่าวถามว่าผู้ป่วยอาการหนักที่มากขึ้นได้ประสานส่งตรวจสายพันธุ์กับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วหรือไม่ นพ.สมสักดิ์กล่าวว่า มีการประสานแล้ว ซึ่งได้ถามผอ.รพ.ราชวิถี ก็บอกว่ามีการทยอยส่งตรวจสายพันธุ์ไปเมื่อ 1-2 วันก่อนแล้ว รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ที่รับรักษาใน รพ.เป็นผู้ป่วยใน ก็จะมีการส่งไปให้ตรวจว่ามี BA.4 BA.5 มากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่อาการรุนแรงมากขึ้นยังเป็นกลุ่ม 608 อย่างที่บอกครองเตียงมากขึ้น มีผู้ป่วยรุนแรงมากขึ้นนิดหน่อย ประมาณ 10-20% อัตราการครองเตียงตอนนี้ก็เกินครึ่งหนึ่งไปหน่อยแล้ว แต่เราก็เตรียมทางหนีทีไล่ อาจจะขยายวอร์ดโควิดเพิ่ม ผอ.รพ.ก็มีการพูดคุยเตรียมไว้ ซึ่งไม่เพียงแค่ใน กทม. แต่พื้นที่เขตสุขภาพต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้ตรวจราชการ สธ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก็มีการประเมินและเตรียมการเรื่องพวกนี้เช่นกันถามว่าการเตรียมขยายการรักษาไปสู่คลินิกเหมือนไข้หวัดทั่วไป นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า จริงๆ เราเตรียมเป็นผู้ป่วยนอก OPSI เกือบทั้งหมด ส่วนรักษาที่บ้าน HI จะเลิกสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ตามเกณฑ์ สปสช. ที่จะเลิกจ่ายสิ้นเดือนนี้ จะเป็น OPSI ทั้งหมด แต่ถ้าจำนวนผู้ป่วยขึ้นเยอะๆ เราก็มีการเผื่อ แต่ได้ข่าวว่าประกันสังคมมีการหารือกันว่าอาจจะต่อ HI ไปอีกสักระยะหนึ่ง เหมือนที่บอกว่าต้องปรับไปตามสถานการณ์ ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร และอย่างที่บอก BA.4 BA.5 ผลการศึกษาในห้องทดลองดูเหมือนว่าชอบปอด แต่ในสถานการณ์จริงยังไม่ได้ประเมินออกมาว่าลงปอดมากไหม ก้ต้องติดตามดู เพราะยึดถือชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญด้าน นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า อัตราครองเตียง รพ.ราชวิถี มีเตียงผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลืองถึงแดงเกือบ 100 เตียง เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ลดเตียงลงเหลือ 60 เตียง แต่เมื่อเดือนพ.ค.65 ผู้ป่วยเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้น อัตราครองเตียง 40% ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย.เป็นต้นมา เพิ่มขึ้นเป็น 70-80% ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่เข้ามารักษา ผ่าระบบเจอแจกจบ และ HI เพิ่มสูงขึ้น จากเดิมวันละ 100 รายเป็น 220 รายต่อวัน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมผู้ป่วยเพิ่มแต่ทางรพ.ยังดูแลได้ แต่ก็ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนอย่างประมาท โดยเฉพาะมาตรการป้องกันตนเองสูงขึ้น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือและฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น