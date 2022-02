“อนุทิน” แจงโอมิครอน BA.2 แพร่เร็ว แต่ยังป้องกันได้ อย่าเชื่อคนด้อยค่า “ซิโนแวค” ห้ามฉีดเด็ก

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2 ที่แพร่เร็วกว่า BA.1 ซึ่งมีแนวโน้มพบเพิ่มมากขึ้น ว่า ระบบเฝ้าระวังเป็นการเฝ้าระวังทุกสายพันธุ์อยู่แล้ว โดยขอให้ยึดหลักการป้องกันตนเองสูงสุด (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด ระวังตลอดเวลาก็ป้องกันความเสี่ยงจากโควิดได้มากทุกสายพันธุ์ ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเราก็พยายามควบคุมทุกอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. ติดเชื้อในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ถือว่าสายพันธุ์โอมิครอนยังไม่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการรุนแรงเหมือนที่ผ่านมา ถ้าคนฉีดวัคซีนมากขึ้น ตอนนี้เราฉีดบูสเตอร์โดสให้มากที่สุด ก็น่าจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ได้ อัตราผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังควบคุมสถานกาณณ์ได้เช่นกันเมื่อถามถึงกรณีเชียงใหม่ที่มีการติดเชื้อสูงขึ้น แต่การเข้ารักษา HI ติดต่อยากนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า จะให้ปลัด สธ.ไปติดตามและหาทางพัฒนาระบบขึ้นมา เรามีเกณฑ์อยู่แล้ว สิ่งที่ทำให้ระบบสาธารณสุขรองรับโควิดได้ เพราะประชาชนให้ความร่วมมือรักษาตัวเองโดยเข้า HI และเรามีการกำหนดเกณฑ์อาการว่า อาการเป็นเช่นไร สธ.จะให้บริการตามอาการที่เกิดขึ้น ก็ต้องขอบคุณความร่วมมือประชาชนทุกคนถามถึงกรณีผู้สูงอายุ 2.2 ล้านคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีน นายอนุทินกล่าวว่า ก็ต้องฝากให้ลูกหลานหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุทุกท่านต้องมาฉีด เพราะหากฉีดแล้วจะเกิดความปลอดภัยแน่นอน สถิติการศึกษาวิจัยแสดงชัดเจนว่าผู้รับวัคซีนมีความปลอดภัยจากการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตเป็นหลายร้อยเท่า ไม่มีเหตุผลอื่นอธิบายนอกจากว่าควรจะมาฉีด วัคซีนไม่มีอันตรายอย่างแน่นอน มีมาตรฐาน ฉีดเกิน 120 ล้านเข็มแล้วทั่วประเทศ ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังหรือก่อให้เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับได้ส่วนการฉีดนักเรียนก็เร่งทำการฉีด มีทั้งไฟเซอร์ ซิโนแวค ดีทั้งนั้น อย่าเชื่อคนด้อยค่าว่าซิโนแวคฉีดเด็กไม่ได้ ซึ่งก็ฉีดคนจีนทั้งประเทศ 2 พันล้านคน ประเทศจีนก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อ การเสียชีวิตหรือตาย และไม่มียี่ห้ออื่นในจีน ก็ต้องถือว่าคนจำนวนเกือบ 2 พันล้านคน ก็เป็นการพิสูจน์ชัดเจนว่าวัคซีนเขาก็เวิร์ก เราก็มีทุกตระกูลให้คนไทยได้เลือก โดยเฉพาะตระกูลหลักๆ ซึ่งหากไม่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ อย.ก็ไม่สามารถอนุมัติขึ้นทะเบียนได้ เราอนุมัติทุกยี่ห้อแปลว่ามีมาตรฐาน ต้องฟัง สธ.เรื่องวัคซีน เพราะเราก็ฟังข้อชี้แนะจากอาจารย์ด้านการแพทย์ คณะกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวข้องโดยตรง เรามีที่อ้างอิงรับรองความปลอดภัย คนพูดลอยๆ ว่าวัคซีนนั้นไม่มี ก็ไม่มีอ้างอิง เราต้องเชื่อวิชาการ“การติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพราะเชื้อโอมิครอน บทวิจัยบทศึกษาชัดว่าติดง่ายกว่าเชื้อเดลตา การติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น เราถึงต้องเน้นคนมาฉีดวัคซีนมากที่สุด เพราะหากฉีดแล้วการ์ดตกไปบ้างติดเชื้อก็ไม่มีอาการ ซึ่งมากกว่า 85% ติดเชื้อก็ไม่มีอาการ คนเสียชีวิตมากกว่า 90% คือ ไม่รับวัคซีนและเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง มันยังอยู่ในเกณฑ์กรอบของการควบคุมโรคอยู่ ไม่ได้ต้องการให้เกิดเหตุอย่างนี้ เราพยายามควบคุมให้สูญเสียน้อยที่สุด” นายอนุทิน กล่าวและว่า ส่วนเตียงรองรับโควิดไม่มีปัญหา เพราะคนร่วมมือ HI CI ถ้ารับความร่วมมือเช่นนี้ เตียงก็ไม่มีปัญหา ก็กำหนดมาตรฐานของระดับอาการว่า ถึงระดับอาการไหนใช้วิธีการรักษาอย่างไรด้าน นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไม่อยากให้ประชาชนกังวลกับสายพันธุ์ของโอมิครอน ไม่ว่าจะเป็น BA.1 BA.2 เพราะการป้องกันการรักษายังเหมือนเดิม ยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และมีระยะห่าง และการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็ม 3 เพราะการแพร่เชื้อของ BA .2 เร็วขึ้น แต่ความรุนแรง และการหลบภูมิคุ้มกันยังไม่ต่างจาก BA.1 และ องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้จัดให้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเฝ้าระวัง ขณะเดียวกันกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมการแพทย์ ยังติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จึงไม่อยากให้ประชาชนกังวล คาดว่าความวิตกกังวลของประชาชนในขณะนี้เกิดจากข้อมูลที่มากล้น“การใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโรคได้ดี แม้ว่าโรคนี้จะติดง่ายหรือสายพันธุ์ไหนก็ตาม เชื้อไวรัสทะลุหน้ากากไปไม่ได้ ส่วนที่มีคนตั้งคำถามแค่พูดคุยกันไม่นานเพียง 15 นาที ทำไมถึงติดเชื้อ หากใส่หน้ากากกัน ก็ไม่ต้องกังวล เพราะถือว่าความเสี่ยงต่ำ ส่วนอัตราป่วยหนักและใส่ท่อช่วยหายใจ ขณะนี้ยังไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม ตรงกันข้ามอัตราตายของไทยต่ำกว่าต้นเดือนที่ผ่านมา จากเดิม 0.22 เหลือ 0.20 และถือว่าน้อยกว่าทั่วโลก โดยอัตราตายของทั่วโลก จากเดิมอยู่ที่ 2.2 ขณะนี้เหลือ 1.4 แต่คนเสียชีวิตส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงอายุ จึงอยากเชิญชวญให้มารับวัคซีน ขณะเดียวกัน บ้านคนหนุ่มสาวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยก็ขอให้ระวังระวังตนเองให้ดี เพื่อป้องกันคนในบ้านได้รับเชื้อเนื่องจาก ส่วนใหญ่สาเหตุการติดเชื้อในผู้สูงอายุมากจากการรับเชื้อจากคนในครอบครัว” นพ.โอภาส กล่าว