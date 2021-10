กทม. ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม ก่อนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (25 ต.ค.) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เขตคลองเตยโดยคณะฯ ได้ตรวจการเตรียมพร้อมบริเวณจุดตรวจ Scan QR Code Thailand Pass ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารเทียบเครื่องบิน C กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จุดตรวจหนังสือเดินทางฝั่งตะวันตก จุดนัดพบระหว่างผู้โดยสารและโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine) ณ ช่องทางออก C โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร รวมทั้งสำรวจความพร้อมด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณประตู 9 ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้วยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในมาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงสถานที่พัก ซึ่งภาพรวมพบว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมพร้อม 100% รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนของ กทม. ได้ฉีดให้คนกรุงเทพฯ เข็มที่ 1 เกินกว่า 100% แล้ว ส่วนวัคซีนเข็ม 2 ฉีดแล้ว 74.90% ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาเที่ยวในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพฯ ปลอดภัย และประชาชนในกรุงเทพฯ ก็มั่นใจในขั้นตอนการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับความพร้อมตั้งแต่นักท่องเที่ยวลงจากเครื่องบิน ขั้นตอนการตรวจสอบ จนถึงการเดินทางไปยังโรงแรมที่จัดเตรียมไว้กระบวนการต่างๆ ถือว่าพร้อมมากนอกจากนี้ หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ กทม. ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุไว้เรียบร้อย ทั้งมาตรการในการนำส่งรักษา มาตรการในส่งกลับ รวมถึงจัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อดำเนินการรักษาแล้ว อย่างไรก็ตามระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ในปัจจุบัน สำนักการแพทย์ กทม. มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัด 11 แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โรงเรียนแพทย์ ซึ่งมีขีดความสามารถในการดูแลรักษา ดังนั้นประเด็นการรักษาพยาบาลจึงถือว่ามีพร้อมมากด้วยเช่นกันจากนั้นคณะฯ เดินทางไปโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เพื่อสำรวจความพร้อมมาตรฐานการบริหารจัดการห้องพัก พื้นที่สาธารณะ สระว่ายน้ำ สปา และร้านอาหาร ตามมาตรการสาธารณสุข และมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ (SHA+) ซึ่งโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เป็นโรงแรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA Plus (SHA+) คือ ความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศในโครงการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งพนักงานในสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 70% เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับผู้รับบริการ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งทางหน่วยงานราชการกำหนดด้วยความเคร่งครัด