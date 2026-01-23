นายก อบจ.ลำพูน พ้อโลกถล่มเจอขุดคลิปเก่า เชื่อหวังดิสเครดิตพรรคส้ม ขออย่าเอาครอบครัวมาเล่นการเมือง

“เฮง วีระเดช” นายก อบจ.ลำพูน พรั่งพรู "เหมือนโลกถล่ม" หลังคลิปเก่าถูกขุดแฉ เผยโดนขู่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง เชื่อหวังผลดิสเครดิตพรรคประชาชนก่อนเลือกตั้งใหญ่ 8 ก.พ. นี้ วอนอย่าเอาเรื่องครอบครัวมาเป็นของเล่นทางการเมือง
วันนี้ (23ม.ค.) นายวีระเดช ภู่พิสิฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีปล่อยภาพคลิปวิดีโอ โดยอ้างว่าเป็นการ ทำร้ายร่างกายภรรยา ว่า ตอนเห็นคลิปครั้งแรกจำได้ว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วกับภรรยาเก่า ซึ่งเป็นช่วงที่จะหย่ากัน ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหองระแหง และในขณะนั้นก็ยังไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยอมรับว่าเมื่อเห็นคลิปครั้งแรกก็นึกถึงหน้าลูก เพราะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจ หากปล่อยมาหวังผล เพื่อแชร์ว่าตนเองทำผิด ก็ต้องขอโทษ แต่ตอนนี้เหมือนเอาเรื่องในครอบครัว มาหวังผลทางการเมือง ซึ่งยังมีข้อตกลงบางอย่างที่อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย มาและมองว่าไม่ควรนำเรื่องส่วนตัวของใครมาเป็นของเล่นทางการเมือง ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม
เมื่อถามว่าทราบตัวคนปล่อยคลิปวิดีโอดังกล่าวหรือไม่ นายวีระเดชระบุ ตอนที่ตนเองลงสมัครรับเลือกตั้ง อบจ ก็มีข้อความจากฝ่ายตรงข้าม ส่งมาบอกว่ามีคลิปวิดีโอ และคิดว่าสักวันคลิปเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ออกมา และได้สอบถามอดีตภรรยาแล้ว ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนที่ปล่อยคลิปนี้ออกมาแต่ ยอมรับว่าส่งให้เพื่อน แต่เมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมาก็ยอมรับผิดและยอมรับความเจ็บปวดต่อไป การทำเช่นนี้เหมือนเอาแผลเป็นของคนอื่นมาล้อเล่น ส่วนกับอดีตภรรยาก็คุยกันเพียงแค่เรื่องลูกเท่านั้น และเมื่อเกิดเรื่อง อดีตภรรยาก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
ส่วนจะมีการแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ นายวีระเดช เปิดเผยว่ามีหลายคนพยายามที่จะแจ้งความเอาผิดกับเพจนี้ ส่วนตัวก็จะรักษาสิทธิ์ของตัวเอง เพราะทางเพจพยายามจะสร้างความเกลียดชัง หากคนที่ทำหวังผลทางการเมืองผลที่ทำอาจจะไม่ได้อย่างที่หวังก็ได้เพราะตนได้รับผลกระทบคนเดียว ไม่มีพรรคการเมืองไหนให้ทำพฤติกรรมแบบนี้ แต่หลายพรรคก็มีเรื่องที่ไม่ดีมากกว่านี้ แค่ยังไม่มีใครเปิดเผยออกมาเท่านั้น
อย่างไรก็ตามทางพรรคประชาชน ได้ติดต่อแล้วว่า เรียกให้ตนเองเข้าไปชี้แจงกับคณะกรรมการวินัยของพรรคซึ่งส่วนตัวก็พร้อมเข้าชี้แจงว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้น
เมื่อถามว่าเหตุการณ์นี้ทำให้กระทบกับการทำงานในฐานะนายก อบจ. หรือไม่ นายวีระเดชยืนยันว่าไม่กระทบเพราะยังมุ่งมั่นทำงานต่อไป ตามนโยบายของประชาชน แต่ยอมรับว่าอาจจะมีผลกระทบกับภาพลักษณ์อยู่บ้าง โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากพรรคอื่น นำข่าวนี้มาโจมตี ก็จะทำให้ประชาชนรู้ว่าพรรคนั้นมีความคิดอย่างไร
“เรื่องในอดีตมันก็เจ็บปวด เมื่อวานนี้เหมือนโลกถล่ม” นายวีระเดชกล่าว
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะกระทบกับการปราศรัยใหญ่ของพรรคประชาชนที่จังหวัดลำพูนหรือไม่ นายวีระเดช ย้ำว่าการเห็นต่างทางการเมืองเป็นเรื่องปกติ หากต้องการแสดงออก ว่าเกลียดพรรคประชาชนแล้วคนเหล่านี้จะไปให้คะแนนกับพรรคใด ประชาชนทราบอยู่แล้ว ว่าเพจดังกล่าว เชียร์พรรคไหน และเกลียดพรรคไหน ยอมรับว่าอาจจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็ห้ามอะไรไม่ได้ แต่ก็เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการดำเนินกิจกรรมอื่นๆของพรรค เพราะเป็นการนำเสนอรณรงค์ให้คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ด้วยกันเลือกพรรคประชาชน และการเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ