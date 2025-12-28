ปชน.ชู 46 เลขดี ชี้ “อิสริยะ” ที่ 5 ดูความสามารถจัดลำดับเท่าเทียม อุบจับมือ ภท. เป้า รบ.เข้มแข็งไม่ถูกฉีกสัญญา

“เท้ง” มั่นใจเบอร์ 46 ปชน.เลขดี ชูทีมบริหารมืออาชีพพร้อมเปลี่ยนประเทศ ยกเครดิต “ไหม” หัวไวคิดท่าได้ทันที แจง “อิสริยะ” ที่ 5 ดูความสามารถ “วิโรจน์” ขออยู่ท้ายเปิดทางรุ่นใหม่ ยันจัดลำดับเท่าเทียม ไม่ใช่ระบบมุ้ง-นายทุน อุบจับมือ ภท. ย้ำเป้าตั้ง รบ.มีเสียงเข้มแข็ง ไม่ให้ถูกฉีกสัญญา
วันนี้ (28 ธ.ค.) ภายหลังจับหมายเลขบัญชีรายชื่อและหมายเลขพรรคการเมือง ซึ่งพรรคประชาชนจับได้หมายเลข 46 นั้น พอใจหรือไม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า ทุกเลขเป็นเลขดี ตราบใดที่ประชาชนเลือกพรรคประชาชนทุกเลขก็ถือว่าเป็นเลขดีทั้งนั้น ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราต่อจากนี้ที่จะลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนให้ได้มากที่สุด บอกนโยบายที่ดีไปโชว์ตัวผู้สมัคร และทีมบริหารมืออาชีพพร้อมจะเข้ามาบริหารประเทศ ส่วนตัวเลขยังไม่ได้คิดเชื่อมโยงอะไรมากมาย
อย่างที่บอกไปว่า ทุกเลขก็เป็นเลขดี ถ้าใครที่กังวลว่าเลขจำยาก ก็ไปในคูหาเห็นบัตรเลือกตั้ง ดูโลโก้สามเหลี่ยมหัวกลับไว้จะได้จำกันง่ายๆ ส่วนการแสดงสัญลักษณ์ หมายเลขพรรคต้องยกเครดิตให้ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ส่วนหลังจากนี้ จะหาเสียงอย่างไรนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วางแผนไว้ให้แกนนำของพรรค กระจายตัวไปให้ทั่วครบทั้ง 400 เขต คาราวานหาเสียงจะไปให้ครบทุกจังหวัดเป็นดาวกระจาย ซึ่งหลังจากเสร็จวันนี้จะลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดนนทบุรี
ส่วนกรณีที่ สส.บัญชีรายชื่อมีแค่ 99 คน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นกระบวนการปกติหลังจากผ่านไพรมารีโหวต ก็จะทราบอันดับของตัวเอง เมื่อชั่งน้ำหนักแล้วคิดว่าอาจขอถอนตัว มีความจำเป็นในเรื่องส่วนตัวก็ถือเป็นเรื่องปกติ และถือเป็นเหตุผลส่วนตัวในการไม่ลงสมัคร
เมื่อถามว่า กรณีที่ นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ อดีตผู้บริหาร LINE Man ซึ่งเป็นผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 5 จะเป็นการลดฐานเสียงลงหรือไม่ เพราะถูกมองว่าเป็นนายทุน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การจัดลำดับบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเรามีหลากหลายเหตุผล เรื่องสัดส่วนความเท่าเทียมทั้งจากปีกแรงงาน ปีกชาติพันธุ์เรื่อง สัดส่วนของคนพิการ คนที่เป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเอกชน เพราะฉะนั้นลำดับที่ออกมาอยากให้ทุกคนเชื่อมั่น ว่า เราได้คำนึงในเรื่องของคุณสมบัติ ครอบคลุมทุกมิติแล้ว อยากให้มองผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อทุกคน ตนเชื่อว่าเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆ
เมื่อถามว่า นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อยู่บัญชีรายชื่อลำดับที่ 99 นั้น เป็นความประสงค์ส่วนตัวหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า. เป็นความประสงค์ของเจ้าตัวจริงๆ นายวิโรจน์ อยากได้อันดับที่ 100 ก็เพื่อที่จะลุกออกจากเก้าอี้เปิดทางให้กับผู้สมัครหน้าใหม่มาทำงานในสภาผู้แทนราษฎร มีคนถอนตัวออกไปเลยทำให้ได้อันดับที่ 99 เลขก็สวยดีเหมือนกัน
ในส่วนของ นายอิสริยะ อดีตผู้บริหาร LINE Man จะชี้แจงแฟนคลับอย่างไรนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนได้ชี้แจงไปหลายรอบแล้ว รวมถึง นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคด้วย ย้ำว่า กระบวนการลำดับบัญชีรายชื่อ หลายๆ เรื่อง รวมไปถึงเรื่องของความพร้อมและคะแนนในการประเมิน ทั้งตนและนางสาวศิริกัญญา รวมถึง นายวีรยุทธ ก็เป็นคนหลักๆ ที่อยู่ในกระบวนการนั้นด้วย ยืนยันและอยากให้มองว่าการจัดลำดับบัญชีรายชื่อเราแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่น เพราะพรรคการเมืองอื่นในลำดับต้นๆ ต้องเป็นคนที่อยู่ในมุ้งใหญ่ มีอำนาจต่อรองทางการเมืองต้องเป็นคนที่เป็นนายทุนให้กับพรรค แล้วเราก็เข้าใจดีในทุกเสียงสะท้อนในการจัดลำดับบัญชีรายชื่อของพรรค แต่อยากให้เชื่อมั่นว่าเราต้องการออกแบบกระบวนการให้เป็นแบบนี้ เพราะเราอยากสร้างพักมวลชนจริงๆ
เมื่อถามว่า ลำดับไหนได้เป็นรัฐมนตรีบ้าง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทุกอันดับจริงๆ ถ้าได้เข้าไปทำงานในสภา หรือไม่ได้เข้าไปทำก็ตาม และถ้าเราได้เป็นรัฐบาลก็มีตำแหน่งแห่งที่ให้ทุกคน ไม่อยากให้ไปจับจ้องว่าลำดับใดที่ไม่ได้เป็นทีมบริหาร เรามีข้อตกลงร่วมกันอย่างหนึ่งในเมื่อ เราตั้งใจว่า จะเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถและความพร้อมเข้ามาทำงาน ถ้าเราได้เป็นรัฐบาลแล้วทีมบริหารของเราเอง พร้อมที่จะสละเก้าอี้จากฝ่ายนิติบัญญัติทำงานในฝ่ายบริหารให้เต็มที่ เพื่อเปิดทางให้คนใหม่ๆได้เข้ามาทำงานในสภาเพื่อสร้างการเติบโตของพรรค ให้มีการมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น
เมื่อถามว่า จากการให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าจะเป็นการเปิดทางจับมือกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ถ้าพรรคประชาชนเป็นพรรคอันดับ 1 นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เงื่อนไขตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่พรรคประชาชน เราประกาศไว้ชัดมากว่าภารกิจของเราที่ต้องทำร่วมกับประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงทุกคน คือ พยายามจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นของประชาชน เราต้องการเสียงสนับสนุนที่มีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ทำให้เราถูกฉีกสัญญาส่วนคนอื่นจะตั้งเงื่อนไขยังไงกับเราก็เป็นสิทธิ์ของพรรคอื่น
เมื่อถามว่า จากการลงพื้นที่เมื่อวานได้เสียงตอบรับอย่างไรบ้าง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทั้ง ตน นายวีรยุทธ และ นางสาวศิริกัญญา ก็ได้รับกระแสตอบรับที่คล้ายคลึงกัน ประชาชนตลอด 2 ข้างทางก็บอกไม้โบกมือส่งยิ้มให้กำลังใจ ถือเป็นสัญญาณที่ดีประชาชนเริ่มมีการตื่นตัว แต่มีหนึ่งอย่างที่อยากจะฝาก ก็คือ เรื่องสัดส่วนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและนอกประเทศอาจจะยังน้อยอยู่ อย่างเมื่อวานที่ไปบางขุนเทียนก็ได้เจอกับประชาชนที่มาจากต่างจังหวัด ได้สอบถามประชาชนก็บอกว่า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งต้องทำงาน ไปเลือกตั้งไม่ได้ รวมไปถึงยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า จึงอยากฝากสื่อสารไปให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเพื่อรักษาสิทธิของตัวเอง