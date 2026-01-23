“เท้ง” ลุยตลาดง้าวเงิน ลำปาง ชาวบ้านแห่ขอจับมือ เรียกท่านนายก

"เท้ง" เดินตลาดเช้าง้าวเงิน ชาวบ้านแห่ถ่ายรูป บอก "ขอจับมือหน่อยนะคะท่านนายก" ก่อนช่วย "ชลธานี" ปราศรัยย่อยถิ่นกล้าธรรม
ที่กาดเช้าเมืองง้าวเงิน อำเภองาว จังหวัดลำปาง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และนางสาวสุวิภา กุศลจูง ผู้สมัคร สส.เขต 2 พรรคประชาชน ลงพื้นที่หาเสียงในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในตลาดเข้ามาขอถ่ายรูป และมอบช่อดอกไม้สีส้มให้กับนายณัฐพงษ์
ซึ่งนายณัฐพงษ์กล่าวว่าขอให้สู้ไปด้วยกัน รวมถึงได้ชี้แจงข้อสงสัยต่อพรรคประชาชนที่ชาวบ้านมาถาม โดยช่วงหนึ่งมีชาวบ้านวิ่งมาขอจับมือพร้อมกล่าวว่า "ขอจับมือหน่อยนะคะท่านนายก"
ก่อนที่นายณัฐพงษ์ จะเดินทางต่อมายัง ลานอเนกประสงค์วัดป่ากล้วย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยนายชลธานี เชื้อน้อย ผู้สมัคร สส. ลำปางเขต 3 หาเสียงและปราศรัยย่อยให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งที่นี้เป็นพื้นที่ของพรรคกล้าธรรมอีกด้วย