"เท้ง" แถลงไม่ปกป้อง ผู้สมัคร สส. โดนจับเอี่ยวเว็บพนัน หวัง จนท.กวาดล้างจริงจังไม่ใช่แค่หวังผลการเมืองช่วงเลือกตั้ง

"เท้ง" แถลงด่วน "รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ" ผู้สมัคร สส. ตาก เขต 2 โดนจับข้อหาเอี่ยวเว็บพนัน ยันไม่ปกป้องต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย หวังเจ้าหน้าที่กวาดล้างจริงจังไม่ใช่แค่หวังผลการเมืองในช่วงเลือกตั้ง
วันนี้ (15 ม.ค.2569) เวลา 08.00 น.ที่ชั้น 1 อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงข่าวด่วน กรณี นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.ตาก เขต 2 พรรคประชาชน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) นำกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมหมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 13 ม.ค. 69 เข้าจับกุม ในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงิน โดยจับกุมได้ที่ย่านบึงกุม กทม. วานนี้
นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ทราบเรื่องจากทนายของ นายรัชต์พงศ์ เมื่อวานนี้ ทางพรรคยืนยันแนวทางชัดเจน ไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทา ไม่ว่าจะการทุจริตคอร์รัปชั่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ ทุนเทา หรือ สแกมเมอร์ รวมถึงเว็บพนันออนไลน์ บุคลากรของพรรคไม่ว่าตำแหน่งใด เราไม่ปกป้อง ไม่ปกปิดการกระทำอย่างเด็ดขาด ผู้ถูกกล่าวหาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเอง ตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการ
ที่ผ่านมาคณะกรรมการวินัย หรือคณะกรรมการบริหารของพรรค ได้ดำเนินการตวรจสอบ สส. หรือนักการเมืองของพรรคทุกคน ที่มีส่วนพัวพันหรือได้รับเรื่องร้องเรียนมา โดยไม่ละเว้นผู้ใด และหากพบการกระทำผิด ก็มีบทลงโทษอย่างได้สัดส่วน นี่เป็นหลักการปฏิบัติที่เรายึดถือมาตลอดดังที่ปรากฎมาก่อนหน้านี้ ดังเช่นกรณีในอดีตของพรรคก้าวไกล ที่เคยตรวจสอบและเพิกถอนความเป็นสมาชิกพรรคของอดีต สส. ที่ถูกร้องเรียนว่าล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
พรรคประชาชนจะยึดมั่นในหลักการที่พวกเราไม่ยอมทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น การก่ออาชญากรรม หรือการกระทำความผิดร้ายแรงอื่น ๆ อย่างเช่นในเรื่องของความมั่นคง
พรรคประชาชนหวังว่ารัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อกรณีอื่น ๆ ในอนาคต จะทำการกวาดล้างนักการเมืองที่มีอิทธิพลในเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการค้ามนุษย์ทุนเทาหรือสแกมเมอร์รวมถึงเว็บพนันออนไลน์ ทั้งหมดอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่หวังผลทางการเมืองในช่วงเลือกตั้งเท่านั้น
รายงานล่าสุดระบุว่า นายรัชต์พงศ์ ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ บช.สอท. โดยพรรคประชาชนได้ส่งฝ่ายกฎหมายไปติดตามและประสานการช่วยเหลือด้านสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว