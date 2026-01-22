“เมฆินทร์” นำทีม ปชป.ลุยสุพรรณ ช่วย “กฤศ” อ้อนขอคะแนนเสียง - ชูนโยบายดูแลชาวนา–ผู้สูงอายุ

วันที่ 22 มกราคม 2569 นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคกลาง ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ นายกฤศ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีแกนนำพรรค สมาชิก และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเอง โดยนายเมฆินทร์ และนายกฤศ ได้พบปะทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในชุมชน พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางรอยยิ้มและการแสดงสัญลักษณ์ให้กำลังใจจากผู้สนับสนุนที่ร่วมถือป้ายหาเสียงและชูมือแสดงหมายเลขผู้สมัคร สะท้อนถึงกระแสการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่
ด้าน นายกฤศ ได้เปิดเผยถึงนโยบายหลักที่ใช้ในการหาเสียง ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย นโยบายประกันราคาข้าวในราคาตันละ 10,000 บาท เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร นโยบายสนับสนุนเงินก่อนลงมือทำนา ไร่ละ 1,000 บาท โดยจ่ายให้ทันทีเพื่อลดภาระต้นทุนการผลิต รวมถึงงบประมาณซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ วงเงิน 50,000 บาท สำหรับผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และนโยบายด้านการศึกษา “เรียนฟรีจริงทุกคน” เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้ ระหว่างการลงพื้นที่หาเสียง นายเมฆินทร์ยังได้พบและทักทายผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม ซึ่งเดินทางมาหาเสียงในพื้นที่ช่วงเวลาเดียวกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันด้วยบรรยากาศเป็นมิตร สะท้อนถึงการแข่งขันทางการเมืองที่สร้างสรรค์และเคารพซึ่งกันและกัน