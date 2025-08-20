“บัญชา”วอน รบ.เร่งประกันราคาข้าวโพดไม่ต่ำกว่า 7 บาท พร้อมชะลอนำเข้าจาก ตปท.หลังราคาตกต่ำหนัก ช่วยเกษตรกรพ้นวิกฤติ

วันนี้(20 ส.ค.)นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล สส.จังหวัดนครสวรรค์ พรรคกล้าธรรม (กธ.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำในขณะนี้ว่า เป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอื่นๆ จากปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพดที่ตกต่ำอย่างมาก เหลือเพียงกิโลกรัมละ 4-5 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ย้อนไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ในขณะที่ราคาปุ๋ยและยาได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก มีการประท้วงในเรื่องราคาข้าวโพดมาเกือบปีแล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไข ยกเว้นเพียงเรื่องข้าวที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา เกษตรกรในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.เพชรบูรณ์ได้ปิดถนนเพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือแล้ว
นายบัญชา กล่าวต่อว่า เกษตรกรขอเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคาข้าวโพดที่กิโลกรัมละอย่างน้อย 7 บาท นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทบทวนตัวเลขการผลิตข้าวโพดในประเทศที่ระบุว่า เพียงปีละ 5 ล้านตัน เนื่องจากเชื่อว่าต่ำกว่าความเป็นจริง และเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้พิจารณาการอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 พิจารณาตรวจสอบตัวเลขการนำเข้าให้รอบคอบ เนื่องจากปัจจุบันการนำเข้าส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาข้าวโพดในประเทศ
“ผมขอให้นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ช่วยประกาศชะลอหรือระงับการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เนื่องจากผลผลิตของเกษตรกรในประเทศที่ออกสู่ตลาดและประสบภาวะย่ำแย่”นายบัญชา กล่าว