กธ.ลั่นไม่ทิ้งเกษตรกร เปิดเวทีนครสวรรค์ ชู โฉนดครุฑแดง–ธนาคารปชช. ราคาพืชผลต้องเป็นธรรม

กล้าชนทุกปัญหา ลั่นไม่ทิ้งเกษตรกร! ‘ธรรมนัส-นฤมล’ นำ“กล้าธรรม“เปิดเวที จ.นครสวรรค์ ชู โฉนดครุฑแดง–ธนาคารประชาชน ราคาพืชผลต้องเป็นธรรม ปลุกพลังฐานรากเลือกคนกล้าทำ 8 ก.พ.นี้
เมื่อวันที่ (22 มกราคม 2569) เวลา 18.00 น.พรรคกล้าธรรมจัดเวทีปราศรัยใหญ่ ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ขึ้นเวทีช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนครสวรรค์ ครบทั้ง 6 เขต ท่ามกลางพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับฟังอย่างคึกคัก
โดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวปราศรัยย้ำจุดยืนของพรรคกล้าธรรมว่า ร.อ.ธรรมนัส ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเราแตกต่างจากพรรคอื่น เพราะเป็นคนกล้าจะวิ่งชนทุกปัญหา และเป็นคนบ้าที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุก ทุกครั้งที่พี่น้องเกษตรกรออกมาเรียกร้องความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร ผู้เดือดร้อนจากกองทุนฟื้นฟู หรือเครือข่ายภาคประชาชน จะเห็นชัดว่า คนที่ออกไปรับฟังปัญหาหน้าเวที หน้าทำเนียบรัฐบาล และนำปัญหาเข้าสู่การแก้ไขอย่างจริงจังคือ พรรคกล้าธรรม พร้อมย้ำว่า เพราะทำงานมากเป็นนักรบย่อมต้องมีบาดแผล คนอื่นที่ไม่มีก็เพราะเคยทำงาน
“พรรคกล้าธรรมพร้อมยืนอยู่ข้างประชาชน โดยเฉพาะคนฐานรากและพี่น้องเกษตรกร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเป็นคนวิ่งชนทุกปัญหา กล้าคิด กล้าทำ และกล้าเผชิญแรงเสียดทาน เพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม”ศ.ดร.นฤมล กล่าว
ศ.ดร.นฤมล ยังกล่าวถึง นโยบายสำคัญของพรรคกล้าธรรม คือ การแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ทั้งที่ดินทับซ้อน ที่ดินไร้เอกสารสิทธิ์ และการยกระดับ “โฉนดเพื่อการเกษตร” ให้มีมูลค่า สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ พร้อมย้ำว่าหลังการเลือกตั้ง พรรคจะเดินหน้าแก้กฎหมายเพื่อยกระดับเป็นโฉนดครุฑแดง เพื่อให้ประชาชนมีทรัพย์สินที่มั่นคง เอาเป็นหลักประกันเป็นแหล่งเงินทุนให้ได้ และจะทำให้มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นทันทีเป็น 10 เท่าตัว นี่คือสิ่งที่เราจะทำจริงไม่ใช่เพียงคำสัญญาในช่วงหาเสียงแน่นอน
นอกจากนี้ ศ.ดร.นฤมล ยังเน้นถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เพราะวันนี้ธนาคาร ธกส.ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ที่ควรยืนหยัดช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรอย่างแท้จริง แต่วันนี้กลับไปแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์จนซ้ำเติมภาระดอกเบี้ยกับเกษตรกร พรรคกล้าธรรมจะเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วย“ธนาคารประชาชน”ที่จะทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม จะช่วยให้คนรากหญ้าลืมตาอ้าปากได้อย่างแท้จริง
ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวบนเวทีช่วงหนึ่งว่า วันนี้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรคือ ของแพง แต่ราคาผลผลิตถูก ไม่ว่าจะเป็น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ล้วนสะท้อนความเดือดร้อนของคนทำกินอย่างแท้จริง ซึ่งตนได้พูดคุยกับนายกสมาคมชาวไร่อ้อยจากหลายจังหวัดแล้ว และยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องราคาพืชผลอย่างจริงจัง ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนฐานรากของประเทศต้องตื่นตัว และจับมือกันอย่างสามัคคี เพื่อทวงคืนความเป็นธรรมด้านราคา พรรคกล้าธรรม พร้อมจะเป็นผู้นำในการต่อสู้เรื่องราคาพืชผล โดยยืนยันว่าจะไม่ทิ้งพี่น้องเกษตรกรไว้ข้างหลัง และจะเดินหน้าแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างถึงที่สุด
ร.อ.ธรรมนัส ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ ที่ดินทำกิน โดยระบุว่า พรรคกล้าธรรมจะสานต่อการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ให้ประชาชน และจะผลักดันการยกระดับสิทธิในที่ดิน เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นโฉนดที่มีมูลค่า สร้างความมั่นคงในชีวิต และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จริงให้ได้
พร้อมกันนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมย้ำว่า ทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศ และขอให้ประชาชนเลือกผู้แทนที่กล้าคิด กล้าทำ และยืนอยู่ข้างประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สำหรับผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ ของ พรรคกล้าธรรม ทั้ง 6 เขต ประกอบด้วย
เขต 1 นางอาทิตย์ติญาภรณ์ จันทรตัน หมายเลข 1
เขต 2 นายสมเกียรติ สระแก้ว หมายเลข 4
เขต 3 นายสัญญา นิลสุพรรณ หมายเลข 5
เขต 4 นายประเสริฐ จรูญจิตรวีร์ หมายเลข 4
เขต 5 นายทรงธรรม ขจรชัยธนัง หมายเลข 2
และเขต 6 นายนิโรธ สุนทรเลขา หมายเลข 5