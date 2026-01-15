กองทุนฟื้นฟูฯ จัดเวทีประชาสัมพันธ์เชิงรุก ขับเคลื่อนฟื้นฟูอาชีพ–แก้หนี้ช่วยเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ นางวรรณี มหานีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด เข้าร่วม ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน นางวรรณี มหานีรานนท์ กล่าวว่า กองทุนฟื้นฟูฯ มีภารกิจด้านการฟื้นฟูอาชีพและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาความมั่นคงในที่ดินทำกิน ในภาพรวมมีการอนุมัติโครงการฟื้นฟูอาชีพแล้ว 13,271 โครงการ วงเงินรวม 1,791 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์มากกว่า 558,178 ราย สนับสนุนงบอุดหนุนรวม 433 ล้านบาท จำนวน 9,978 โครงการ สนับสนุนเงินกู้ยืมรวม 1,358 ล้านบาท จำนวน 3,293 โครงการ ในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน แก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรแล้ว 36,755 ราย ชำระหนี้แทนรวม 11,852 ล้านบาท รักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ 197,840 ไร่ โอนคืนโฉนดและหลักประกันหลังปิดบัญชีแล้ว 12,616 ราย รวมพื้นที่ 107,497 ไร่
สำหรับจังหวัดลำปาง มีองค์กรเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 1,074 องค์กร สมาชิก 108,375 ราย และมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ 11,609 ราย รวม 16,637 สัญญา มูลหนี้กว่า 2,432 ล้านบาท โดยกองทุนฟื้นฟูฯ ได้สนับสนุนงบแล้ว 49 โครงการ วงเงิน 13,602,254 บาท และชำระหนี้แทนเกษตรกร 580 ราย วงเงิน 145,065,497.58 บาท สามารถรักษาที่ดินทำกินได้แล้ว 878 แปลง รวม 2,239 ไร่ สำหรับการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายข่าวสารและข้อมูลด้านการฟื้นฟูอาชีพและแก้ไขหนี้ให้เข้าถึงเครือข่ายเกษตรกรอย่างทั่วถึง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภารกิจของกองทุนฟื้นฟูฯ และเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเกษตรกรในระดับพื้นที่ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดเชิงปฏิบัติ ซึ่งการขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนจะเดินหน้าควบคู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้ภาคการเกษตร และลดความเสี่ยงด้านหนี้สินที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วย