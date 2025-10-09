“ธรรมนัส” ตรวจน้ำท่วมนครสวรรค์ เดินหน้าแผนสร้างประตูระบายน้ำคลองเกรียงไกร แก้น้ำแล้ง

รมว.เกษตรฯ นำทีมเกษตรฯ ลุย นครสวรรค์ ตรวจน้ำท่วม สั่ง เร่งสำรวจความเสียหาย ลั่น เดินหน้าแผนสร้างประตูระบายน้ำคลองเกรียงไกร แก้ปัญหาน้ำแล้ง ย้ำรัฐบาลพร้อมทำให้ดีที่สุด
เมื่อวันที่ (9 ตุลาคม 2568) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ และนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และนายภูผา ลิกค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ และนายนิโรธ สุนทรเลขา อดีต ส.ส.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้ตนได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้มาตรวจพื้นที่ราชการและดูแลชาวอำเภอชุมแสง ที่นี่ถือเป็นพื้นที่รับน้ำ อำเภอชุมแสงในหลายตำบลประสบอุทกภัย เนื่องจากพายุหลายลูกในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้พี่น้องต้องอยู่กับน้ำนานกว่าหนึ่งเดือน ประชาชนจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำอย่างยากลำบาก รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมเกิน 7 วัน จำนวน 9,000 บาทต่อครัวเรือน
ส่วนการเยียวยาภาคการเกษตรทั้งหมด ผมได้สั่งการให้เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายของพืชไร่ พืชสวน และสัตว์เลี้ยง ซึ่งเรามีมาตรการเยียวยาตามมาตรฐานและระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อเร่งจ่ายเยียวยาให้กับเกษตรกรโดยเร็ว
ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอำเภอชุมแสงว่า เนื่องจากปีนี้แม่น้ำน่านมีปริมาณน้ำมากกว่าปีก่อน จึงทำให้พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะอำเภอชุมแสง ได้รับผลกระทบมาก ตนจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำน่าน และลดปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ลงสู่จังหวัดนครสวรรค์ คาดว่าภายใน 15 วัน สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า เมื่อระดับน้ำลดลงแล้ว จะเกิดปัญหาน้ำแล้งตามมา จึงมีความจำเป็นต้องสร้างประตูระบายน้ำคลองเกรียงไกร ที่ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้จัดทำแผนไว้แล้ว และตนจะนำไปบรรจุในแผนงบประมาณปี 2570 ส่วนปัญหาน้ำประปาของทั้ง 2 ตำบล ตนจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำกับดูแลการประปา เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
“ท่านนายกฯ กับผมเป็นเพื่อนกันมาหลายปี คบกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ ดังนั้น ที่ใดมีท่านนายกฯ ก็มักจะเห็นผมอยู่ที่นั่น ฉะนั้นการขออนุมัติเรื่องของภาคเกษตรจะคล่องตัว ไม่เหมือนรัฐบาลก่อน ๆ ที่เคยเป็นมา เราในฐานะรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว