“ธันว์” ลั่นใช้คอนเนคชั่นระดับโลกฟื้นท่องเที่ยวไทย สนองนโยบาย Quick Win รัฐบาล

“ว่าที่ที่ปรึกษารมว.ท่องเที่ยวฯ“ เปิดใจหลังถูกทาบนั่งที่ปรึกษารมว.ท่องเที่ยวฯ พร้อมดึงคอนเนคชั่นต่างชาติหนุน Soft Power ไทยลั่นใช้ประสบการณ์จริงบูมท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยนักเดินทางขานรับภารกิจ Quick Win
วันนี้( 5 ตุลาคม 2568 ) นายธันว์ วุฒิธรรม ผู้คร่ำหวอดในวงการกีฬาไทยมาหลายทศวรรษ ซึ่งถูกทาบทามให้นั่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยรายชื่อจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เปิดเผยว่า ตนเริ่มต้นชีวิตการทำงานในธุรกิจพลังงาน ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Media Agency ชั้นนำของประเทศในช่วงที่บริษัทประสบภาวะยากลำบาก และสามารถพลิกฟื้นกิจการได้สำเร็จ ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวด้าน Hospitality เพราะมีความชื่นชอบด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
นายธันว์ กล่าวว่า ด้วยคอนเนคชั่นที่กว้างขวางในต่างประเทศและเครือข่ายแบรนด์ระดับโลก จึงได้รับการชักชวนให้มาช่วยงานกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เพื่อใช้ประสบการณ์ด้านบริหารและการสื่อสารสร้างสรรค์กิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงกลับสู่ประเทศไทย โดยภารกิจสำคัญคือการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย “Quick Win” ของรัฐบาล
“เมืองไทยมีครบทุกรสสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ไม่ว่าจะมองหาประสบการณ์แบบใด เราพร้อมมอบให้ทั้งหมด สิ่งสำคัญคือทำให้โลกเห็นว่าเราปลอดภัยจริง และข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ก็จัดให้ไทยอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำสุด (Level 1) โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และไร้ความกังวล มีความปลอดภัยสูง โดยเมืองท่องเที่ยวหลัก ๆ อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ฯลฯ ได้รับการยืนยันอยู่ในระดับปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เทียบเท่ากับญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา และสิงคโปร์ เทียบเท่าญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา และสิงคโปร์”
นายธันว์กล่าวว่า ทั้งร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรฯ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ต่างเข้าใจดีว่าการท่องเที่ยวคือ “เครื่องยนต์เศรษฐกิจสำคัญ” ของประเทศ ซึ่งเคยมีสัดส่วนต่อ GDP ถึง 20% ก่อนโควิด-19 และยังมีส่วนขับเคลื่อน GDP ราว 50-60% ในช่วงปี 2565–2566 และ 29% ในปี 2567
สำหรับรายชื่อข้าราชการการเมืองที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.)ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ ประกอบด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรรพ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง นายนิโรธ สุนทรเลขา เป็นที่ปรึกษารองนายกฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายภูผา ลิกค์ เป็นเลขาธิการรมว.เกษตรฯ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เป็นที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ เป็นเลขานุการรมว.ท่องเที่ยวฯ นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ เป็นที่ปรึกษารมว.พม. และนายธนก จิตรอารีย์รัตน์ เป็นเลขานุการรมว.พม.