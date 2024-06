TikTok เพิ่มเครื่องมือคิดคอนเทนต์ ช่วยแบรนด์ยกระดับโฆษณาบนแพลตฟอร์ม

นางสาวสิรินิธิ์ วิรยศิริ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการตลาด TikTok ประเทศไทย กล่าวว่า เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถยกระดับความคิดสร้างสรรค์และสร้างคอนเทนต์ที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับเครื่องมือนี้ประกอบด้วย Creative Assistant: ผู้ช่วยที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับนักโฆษณาและพาร์ทเนอร์อย่างชาญฉลาด Script Generator: เครื่องมือที่ช่วยสร้างสคริปต์ในสไตล์ที่เหมาะกับผู้ชมบน TikTok ได้อย่างรวดเร็ว และ Symphony Creative Studio: เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ไปจนถึงการผลิตวิดีโอและการปรับแต่งสื่อต่างๆขณะที่ รางวัล TikTok Ad Awards ครั้งแรกในประเทศไทย ยกย่องความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในด้านการโฆษณา โดยมี 6 รางวัลหลัก ได้แก่ Best Branding Campaign, Best Commerce Campaign, Best Performance Campaign, Best Local Hero Campaign, Creative Agency of the Year และ Media Agency of the Year"ในขณะที่วงการโฆษณาของไทยยังคงเดินหน้าพัฒนา TikTok ก็ยังคงมุ่งมั่นในการมอบพื้นที่แพลตฟอร์มและเครื่องมือให้กับแบรนด์ต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเติบโตของแบรนด์ในทุกๆ ระดับ"