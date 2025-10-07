กธ.เปิดตัว 15 ว่าที่ผู้สมัครสส. "ธรรมนัส” ลั่นเป็นครอบครัวไร้ฐานันดร ให้ "อนุดิษฐ์- ชูวิทย์ กุ่ย" วางยุทธศาสตร์

“กล้าธรรม” คึกคัก เปิดตัว 15 ว่าที่ผู้สมัคร สส. เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง “ร.อ.ธรรมนัส” ลั่น พรรคไม่มีฐานันดร แต่เป็นครอบครัวเดียวกัน ให้ "อนุดิษฐ์- ชูวิทย์ กุ่ย" หารือวางยุทธศาสตร์
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่พรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม พร้อมด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม และดร. หิมาลัย ผิวพรรณ สมาชิกพรรค รวมทั้ง พล.อ.ทวีพูล ริมสาคร แถลงเปิดตัวพร้อมสวมเสื้อแจ็คเก็ตพรรคให้กับว่าที่ผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม จำนวน 15 คน
โดยก่อนการเปิดตัว นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะแกนนำพรรค ,นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาร่วมพบปะพูดคุยกับว่าที่ผู้สมัคร สส. โดยให้คำแนะนำวิธีการทำงานและแนวทางของพรรค
ด้าน ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังไม่สามารถเปิดตัวได้ ซึ่งบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำในรัฐบาล เมื่อถึงเวลาจะแถลงให้ทราบอีกครั้ง และวันนี้ขอต้อนรับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่พรรคกล้าธรรม ซึ่งหลายคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วในสมัยที่ยังอยู่พรรคพลังประชารัฐด้วยกัน ที่ผ่านการเลือกตั้งปี 2562 มาด้วยกัน ซึ่งพรรคกล้าธรรมพยายามหาจุดยืนให้แต่ละท่านได้ทำงาน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งนี้
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมไม่มีฐานันดร แต่คือคนในครอบครัวเดียวกัน และพร้อมจะสนับสนุนทุกเรื่อง โดยหลังจากนี้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม และนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ จะหารือเพื่อวางยุทธศาสตร์สำหรับการเลือกตั้งต่อไป สำหรับว่าที่ผู้สมัคร สส.ภาคใต้ ตั้งแต่ชุมพรจนถึงนราธิวาส จะรอเปิดตัวอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้พรรคกล้าธรรมผู้สมัครเกือบครบทุกเขตแล้ว
สำหรับว่าที่ผู้สมัคร สส.ที่เปิดตัว ประกอบด้วย 1.พล.ท. สิทธิชัย คัตตะพันธ์ จังหวัดลพบุรี เขต 1
2.นายสุรชาติ ศรีบุศกร จังหวัดพิจิตร เขต 3
3.จ่าสิบเอก พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร จังหวัดพิษณุโลก เขต2
4.นางสาวปวีนา วัชราวรกุล จังหวัดลพบุรี (โคกสำโรง)
5.นายธีรวงศ์ สรรรค์พิพัฒน์ จังหวัดนนทบุรี เขต 1
6.นายชินกร ก้าววิทยาคม บัญชีรายชื่อ (ชนเผ่า ชาติพันธุ์)
7.นายนิโรธ สุนทรเลขา จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6
8.นางสาวมนนิชา ไชยบาล จังหวัดเชียงราย เขต 6
9.นางสาวเพ็ญพัค รัตนคำฟู จังหวัดลำปาง เขต 4
10.นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง จังหวัดลำปาง เขต 3
11.นายวุฒิชาติ เกรียงเกษร จังหวัดเชียงราย เขต 1
12.นายคำถีร์ ชื่นบาน จังหวัดจันทบุรี เขต 2
13.นายชิงขัย ก่อประภากิจ จังหวัดตาก เขต 2
14.นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ จังหวัดเชียงราย เขต 3
15.นายชูพงศ์ คำจวง จังหวัดสกลนคร เขต 3