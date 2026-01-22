กกต.ถอนชื่อ "บิ๊กโอ" พ้นผู้สมัคร สส.กธ.เหตุเคยถูกพิพากษาจำคุก เจ้าตัวโอดเป็นขบวนการหลังคุยย้ายพรรคไม่สำเร็จ

กกต.สั่งถอนชื่อ "ก้องเกียรติ" จากการเป็นผู้สมัคร ส.ส พรรคกล้าธรรม เขต 7 นครฯ เหตุเคยต้องคำพิพากษาจำคุก เตรียมยื่นศาลฎีกา ด้านเจ้าตัวเผยไม่เหนือความคาดหมาย โอดเป็นขบวนการหลังการเจรจาย้ายพรรคไม่สำเร็จ
วันนี้ (22ม.ค.) มีรายงานว่าสำนักงานกกต.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานกกต. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า กกต.ได้พิจารณาเรื่องการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จ.นครศรีธรรมราชเขต 7โดยสั่งให้ถอนชื่อนายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ จากพรรคกล้าธรรม ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทราบโดยเร็ว และให้แจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์แก่ผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายก้องเกียรติ ถูกร้องว่าไม่มีคุณสมบัติในการลงสมัครเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครเพราะ เคยต้องคำพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2542 จำคุก 1 ปีปรับ 3,000 บาทในคดีลักต้นไม้ 4 ต้น โดยโทษจำคุกให้รอการลงอาญา 2 ปี ซึ่งขณะนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำลังดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งถอนชื่อนายก้องเกียรติออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ทางนี้นายก้องเกียรติได้โพสต์คลิปวีดีโอชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนตัว "บิ๊กโอ สจ.ก้องเกียรติ เกตุสมบัติ” ระบุว่า กรณีดังกล่าวไม่เหนือความคาดหมายของตนเองและผู้ใหญ่ในพรรคกล้าธรรมและมองว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นขบวนการภายหลังการเจรจาย้ายพรรคไม่ประสบผลสำเร็จ และมีความพยายามตัดสิทธิคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. รอบล่าสุด ซึ่งขณะนี้ผู้ใหญ่ของพรรค ฝ่ายกฎหมาย และทีมทนายความ ได้เตรียมข้อมูลและพยานหลักฐานไว้พร้อมแล้ว หากถูกถอดถอนรายชื่อการเป็นผู้สมัคร ตนมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายกำหนดกรอบเวลาไว้ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ กกต.มีมติ โดยศาลจะพิจารณาคดีโดยเร็ว